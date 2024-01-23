В Кремле прокомментировали ракетные удары ВС РФ по Украине

Песков: ракетный удар ВС РФ не был местью на теракт в Донецке

23 января 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не считает, что ракетные удары России можно назвать ответной мерой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ракетный удар, который ВС РФ нанесли по территориям Украины 23 января, не был ответом на теракт в Донецке. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналистов, можно ли называть эту атаку ответной. «Нет, нельзя так говорить. Мы продолжаем СВО. Наши военные не бьют по жилым кварталам и социальным объектам», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это отличает тактику России от украинской, поэтому нельзя говорить, что мера была ответной.

Ракетный удар, который ВС РФ нанесли по территориям Украины 23 января, не был ответом на теракт в Донецке. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналистов, можно ли называть эту атаку ответной. «Нет, нельзя так говорить. Мы продолжаем СВО. Наши военные не бьют по жилым кварталам и социальным объектам», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это отличает тактику России от украинской, поэтому нельзя говорить, что мера была ответной.