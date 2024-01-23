В Кремле прокомментировали ракетные удары ВС РФ по Украине

Песков: ракетный удар ВС РФ не был местью на теракт в Донецке
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
Дмитрий Песков не считает, что ракетные удары России можно назвать ответной мерой Фото:

Ракетный удар, который ВС РФ нанесли по территориям Украины 23 января, не был ответом на теракт в Донецке. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналистов, можно ли называть эту атаку ответной.

«Нет, нельзя так говорить. Мы продолжаем СВО. Наши военные не бьют по жилым кварталам и социальным объектам», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это отличает тактику России от украинской, поэтому нельзя говорить, что мера была ответной.

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Ракетный удар, который ВС РФ нанесли по территориям Украины 23 января, не был ответом на теракт в Донецке. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналистов, можно ли называть эту атаку ответной. «Нет, нельзя так говорить. Мы продолжаем СВО. Наши военные не бьют по жилым кварталам и социальным объектам», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это отличает тактику России от украинской, поэтому нельзя говорить, что мера была ответной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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