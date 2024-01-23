В Кремле прокомментировали ракетные удары ВС РФ по Украине

Дмитрий Песков не считает, что ракетные удары России можно назвать ответной мерой
Ракетный удар, который ВС РФ нанесли по территориям Украины 23 января, не был ответом на теракт в Донецке. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналистов, можно ли называть эту атаку ответной.
«Нет, нельзя так говорить. Мы продолжаем СВО. Наши военные не бьют по жилым кварталам и социальным объектам», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это отличает тактику России от украинской, поэтому нельзя говорить, что мера была ответной.
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