Путин поддержал идею создания общероссийского родительского комитета

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин отметил, что в инициативе создания родительского общероссийского комитета главное — его наполнение Фото:

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложение о создании родительского общероссийского комитета, заявил, что идея «звучит красиво». Он также задался вопросом, какие задачи будет выполнять этот комитет. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Надо понять, что он будет делать, этот родительский общероссийский комитет. Сама по себе идея звучит красиво», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По словам российского главы, организовать подобный комитет, скорее всего, несложно.

Кроме того, президент РФ отметил, что наполнение является ключевой составляющей в этой инициативе. Он заявил, что комитет создаст дополнительную связь между федеральными и региональными органами власти, школой и обществом родителей. Путин добавил, что нужно попробовать реализовать данную инициативу и понять род деятельности родительского общероссийского комитета.

Ранее сообщалось, что для малочисленных народов Дальнего Востока, Севера и Сибири создадут школьные и дошкольные группы. Они позволят детям получить доступ к образованию при кочевом образе жизни.

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложение о создании родительского общероссийского комитета, заявил, что идея «звучит красиво». Он также задался вопросом, какие задачи будет выполнять этот комитет. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Надо понять, что он будет делать, этот родительский общероссийский комитет. Сама по себе идея звучит красиво», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По словам российского главы, организовать подобный комитет, скорее всего, несложно. Кроме того, президент РФ отметил, что наполнение является ключевой составляющей в этой инициативе. Он заявил, что комитет создаст дополнительную связь между федеральными и региональными органами власти, школой и обществом родителей. Путин добавил, что нужно попробовать реализовать данную инициативу и понять род деятельности родительского общероссийского комитета. Ранее сообщалось, что для малочисленных народов Дальнего Востока, Севера и Сибири создадут школьные и дошкольные группы. Они позволят детям получить доступ к образованию при кочевом образе жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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