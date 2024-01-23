Путин поддержал идею создания общероссийского родительского комитета

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложение о создании родительского общероссийского комитета, заявил, что идея «звучит красиво». Он также задался вопросом, какие задачи будет выполнять этот комитет. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
«Надо понять, что он будет делать, этот родительский общероссийский комитет. Сама по себе идея звучит красиво», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По словам российского главы, организовать подобный комитет, скорее всего, несложно.
Кроме того, президент РФ отметил, что наполнение является ключевой составляющей в этой инициативе. Он заявил, что комитет создаст дополнительную связь между федеральными и региональными органами власти, школой и обществом родителей. Путин добавил, что нужно попробовать реализовать данную инициативу и понять род деятельности родительского общероссийского комитета.
Ранее сообщалось, что для малочисленных народов Дальнего Востока, Севера и Сибири создадут школьные и дошкольные группы. Они позволят детям получить доступ к образованию при кочевом образе жизни.
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