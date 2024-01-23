Уборщица в Чебаркуле украла цепочку за миллион, чтобы подарить любовнику. Фото

24 января 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Сотрудница клининговой компании оказалась нечиста на руку Фото: Илья Московец © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) полицейские задержали работницу клининговой службы за кражу эксклюзивной цепочки стоимостью свыше миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили 24 января в пресс-службе главка МВД по региону. «О пропаже украшения весом около 150 грамм, состоящей из прямоугольных звеньев из золота 750 пробы с 24 бриллиантами каждый, сообщил 51-летний житель Чебаркуля. Он рассказал, что обнаружил пропажу после ухода работницы клининговой службы», — сообщили в пресс-службе главка. Первоначально полицейские не получили от предполагаемой похитительницы, 41-летней жительницы Чебаркуля, ни признательных показаний, ни других доказательств ее вины. Однако вскоре она была задержана за кражу кошелька, и в ходе работы по этому происшествию сотрудники уголовного розыска установили ее причастность к совершению кражи цепочки. Сотрудниками полиции изъяли у подозреваемой ювелирное украшение. Женщина призналась, что хотела подарить цепочку своему возлюбленному. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Цепочку стоимостью свыше миллиона рублей вернут владельцу по окончании следственных действий. Стоимость ювелирного украшения превышает миллион рублей Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Чебаркуле (Челябинская область) полицейские задержали работницу клининговой службы за кражу эксклюзивной цепочки стоимостью свыше миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили 24 января в пресс-службе главка МВД по региону. «О пропаже украшения весом около 150 грамм, состоящей из прямоугольных звеньев из золота 750 пробы с 24 бриллиантами каждый, сообщил 51-летний житель Чебаркуля. Он рассказал, что обнаружил пропажу после ухода работницы клининговой службы», — сообщили в пресс-службе главка. Первоначально полицейские не получили от предполагаемой похитительницы, 41-летней жительницы Чебаркуля, ни признательных показаний, ни других доказательств ее вины. Однако вскоре она была задержана за кражу кошелька, и в ходе работы по этому происшествию сотрудники уголовного розыска установили ее причастность к совершению кражи цепочки. Сотрудниками полиции изъяли у подозреваемой ювелирное украшение. Женщина призналась, что хотела подарить цепочку своему возлюбленному. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Цепочку стоимостью свыше миллиона рублей вернут владельцу по окончании следственных действий.