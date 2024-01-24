В Росавиации подтвердили ограничения, введенные в аэропорту Сочи

25 января 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

В аэропорту Сочи в ночь на 25 января введены временные ограничения. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23:13 по московскому времени 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения», — написал в своем telegram-канале Артем Кореняко. Он отметил, что главный приоритет — обеспечить безопасность полетов. Ранее telegram-канал 112 сообщил, что в аэропорту Сочи ввели план «Ковер». Данная мера вводится при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

В аэропорту Сочи в ночь на 25 января введены временные ограничения. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23:13 по московскому времени 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения», — написал в своем telegram-канале Артем Кореняко. Он отметил, что главный приоритет — обеспечить безопасность полетов. Ранее telegram-канал 112 сообщил, что в аэропорту Сочи ввели план «Ковер». Данная мера вводится при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.