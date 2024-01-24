24 января 2024

В Росавиации подтвердили ограничения, введенные в аэропорту Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сочи в ночь на 25 января введены временные ограничения. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23:13 по московскому времени 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения», — написал в своем telegram-канале Артем Кореняко. Он отметил, что главный приоритет — обеспечить безопасность полетов.

Ранее telegram-канал 112 сообщил, что в аэропорту Сочи ввели план «Ковер». Данная мера вводится при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

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В аэропорту Сочи в ночь на 25 января введены временные ограничения. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23:13 по московскому времени 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения», — написал в своем telegram-канале Артем Кореняко. Он отметил, что главный приоритет — обеспечить безопасность полетов. Ранее telegram-канал 112 сообщил, что в аэропорту Сочи ввели план «Ковер». Данная мера вводится при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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