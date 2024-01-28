28 января 2024

В Финляндии пройдет второй тур президентских выборов

На выборах президента Финляндии во второй тур вышли Стубб и Хаависто
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Областная дума. Курган, совещание, заседание, руки депутата, шариковая ручка
Ни один из кандидатов в президенты Финляндии не набрал 50% голосов Фото:

В Финляндии 11 февраля пройдет второй тур выборов президента. Его участниками станут два кандидата, которые набрали наибольшее число голосов в первом туре. По итогам первого тура один из претендентов на пост главы государства не набрал как минимум половины голосов в ходе состоявшегося в воскресенье голосования.

После подсчета 100% голосов во второй тур вышли бывший премьер-министр Александр Стубб, набравший 27,2% голосов, также экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, за которого проголосовали 25,8% избирателей. Окончательные итоги голосования сообщат 30 января.

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В Финляндии 11 февраля пройдет второй тур выборов президента. Его участниками станут два кандидата, которые набрали наибольшее число голосов в первом туре. По итогам первого тура один из претендентов на пост главы государства не набрал как минимум половины голосов в ходе состоявшегося в воскресенье голосования. После подсчета 100% голосов во второй тур вышли бывший премьер-министр Александр Стубб, набравший 27,2% голосов, также экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, за которого проголосовали 25,8% избирателей. Окончательные итоги голосования сообщат 30 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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