В Финляндии пройдет второй тур президентских выборов

На выборах президента Финляндии во второй тур вышли Стубб и Хаависто

Ни один из кандидатов в президенты Финляндии не набрал 50% голосов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Финляндии 11 февраля пройдет второй тур выборов президента. Его участниками станут два кандидата, которые набрали наибольшее число голосов в первом туре. По итогам первого тура один из претендентов на пост главы государства не набрал как минимум половины голосов в ходе состоявшегося в воскресенье голосования.

После подсчета 100% голосов во второй тур вышли бывший премьер-министр Александр Стубб, набравший 27,2% голосов, также экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, за которого проголосовали 25,8% избирателей. Окончательные итоги голосования сообщат 30 января.