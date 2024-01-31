В РФ продлили упрощенный техрегламент по производству авто

01 февраля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Техрегламент по производству авто продлен до 31 декабря 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России до конца 2024 года частично продлили действие упрощенного технического регламента для производства машин. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано 31 января на официальном портале правовой информации. «Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия национального регламента оценки соответствия колесных транспортных средств до 31 декабря 2024 года. Однако с 1 февраля 2024 года требования в значительно большей степени будут соответствовать техническому регламенту ТР ТС 018/2011», — слова пресс-службы Минпромторга РФ передает ТАСС. При этом выпускаемые в РФ автомобили должны будут соответствовать экономическому стандарту не ниже «Евро 3». Также до конца этого года их можно не оснащать системой курсовой устойчивости (ESP). К тому же, власти страны распространили упрощенный механизм оценки безопасности автомобилей, которые ввозят по параллельному импорту, на электромобили и гибридные иномарки. Правительство РФ ранее решило продлить действия упрощенного техрегламента для автомобилей по выпуску машин в стране до 1 февраля 2024 года. Кроме того, документ устанавливает разрешение на ввоз физическими лицами автомобилей без кнопки SOS, передает «Царьград». Сроки новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учетом их технических возможностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России до конца 2024 года частично продлили действие упрощенного технического регламента для производства машин. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано 31 января на официальном портале правовой информации. «Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия национального регламента оценки соответствия колесных транспортных средств до 31 декабря 2024 года. Однако с 1 февраля 2024 года требования в значительно большей степени будут соответствовать техническому регламенту ТР ТС 018/2011», — слова пресс-службы Минпромторга РФ передает ТАСС. При этом выпускаемые в РФ автомобили должны будут соответствовать экономическому стандарту не ниже «Евро 3». Также до конца этого года их можно не оснащать системой курсовой устойчивости (ESP). К тому же, власти страны распространили упрощенный механизм оценки безопасности автомобилей, которые ввозят по параллельному импорту, на электромобили и гибридные иномарки. Правительство РФ ранее решило продлить действия упрощенного техрегламента для автомобилей по выпуску машин в стране до 1 февраля 2024 года. Кроме того, документ устанавливает разрешение на ввоз физическими лицами автомобилей без кнопки SOS, передает «Царьград». Сроки новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учетом их технических возможностей.