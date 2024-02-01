Песков: США перекладывают бремя поддержки Киева на Европу

Соединенные Штаты перекладывают выделение финансовой поддержки для Украины на плечи европейских стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что за ситуацией ведется наблюдение.
«Проблемы также испытывает коллективный Запад. Здесь будет процесс перекладывания бремя финансовой поддержки Киева Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что за этой ситуацией наблюдают.
Ранее во Франции возмутились идеей использовать сбережения граждан страны для выделения финансовой поддержки Украине. Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал такой ход «бредовым». Он также призвал скорее заключить мирный договор между Россией и Киевом.
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