Во Франции возмутились перспективе изъятия денег у граждан для Украины

Филиппо назвал безумием изъятие сбережений французов для помощи Киеву

01 февраля 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Филиппо негативно отреагировал на идею использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Франции возмутились из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева. Свое негодование выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик раскритиковал «бредовую» статью, которая была опубликована в Le Monde. В ней говорилось, что одним из способов продолжать поддержку Украины является привлечение сбережений населения Франции. «Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для их [конфликта с Россией]! Довольно! Мир, как можно скорее!» — написал на своей странице в социальной сети X. Ранее во Франции раскрыли главное преимущество РФ перед Украиной. Французский обозреватель Эммануэль Гриншпан отметил, что Украина столкнулась с промышленным отставанием за почти два года конфликта с Россией, при этом Москве удалось этого избежать.

Во Франции возмутились из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева. Свое негодование выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик раскритиковал «бредовую» статью, которая была опубликована в Le Monde. В ней говорилось, что одним из способов продолжать поддержку Украины является привлечение сбережений населения Франции. «Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для их [конфликта с Россией]! Довольно! Мир, как можно скорее!» — написал на своей странице в социальной сети X. Ранее во Франции раскрыли главное преимущество РФ перед Украиной. Французский обозреватель Эммануэль Гриншпан отметил, что Украина столкнулась с промышленным отставанием за почти два года конфликта с Россией, при этом Москве удалось этого избежать.