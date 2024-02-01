Во Франции возмутились из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева. Свое негодование выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик раскритиковал «бредовую» статью, которая была опубликована в Le Monde. В ней говорилось, что одним из способов продолжать поддержку Украины является привлечение сбережений населения Франции. «Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для их [конфликта с Россией]! Довольно! Мир, как можно скорее!» — написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее во Франции раскрыли главное преимущество РФ перед Украиной. Французский обозреватель Эммануэль Гриншпан отметил, что Украина столкнулась с промышленным отставанием за почти два года конфликта с Россией, при этом Москве удалось этого избежать.
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