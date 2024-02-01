Во Франции возмутились перспективе изъятия денег у граждан для Украины

Филиппо назвал безумием изъятие сбережений французов для помощи Киеву
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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, франция
Филиппо негативно отреагировал на идею использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во Франции возмутились из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева. Свое негодование выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик раскритиковал «бредовую» статью, которая была опубликована в Le Monde. В ней говорилось, что одним из способов продолжать поддержку Украины является привлечение сбережений населения Франции. «Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для их [конфликта с Россией]! Довольно! Мир, как можно скорее!» — написал на своей странице в социальной сети X.

Ранее во Франции раскрыли главное преимущество РФ перед Украиной. Французский обозреватель Эммануэль Гриншпан отметил, что Украина столкнулась с промышленным отставанием за почти два года конфликта с Россией, при этом Москве удалось этого избежать.

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Во Франции возмутились из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева. Свое негодование выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик раскритиковал «бредовую» статью, которая была опубликована в Le Monde. В ней говорилось, что одним из способов продолжать поддержку Украины является привлечение сбережений населения Франции. «Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для их [конфликта с Россией]! Довольно! Мир, как можно скорее!» — написал на своей странице в социальной сети X. Ранее во Франции раскрыли главное преимущество РФ перед Украиной. Французский обозреватель Эммануэль Гриншпан отметил, что Украина столкнулась с промышленным отставанием за почти два года конфликта с Россией, при этом Москве удалось этого избежать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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