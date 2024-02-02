Тюменское МВД рассказало об инциденте, в котором мужчина затолкал девушку в машину

Тюменец силой затащил свою супругу в машину во время конфликта

03 февраля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Тюменка не хотела уезжать из развлекательного заведения, поэтому поссорилась с мужем Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени мужчина силой пытался затащить в машину свою супругу, которая не хотела уходить из развлекательного заведения. Так в пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали ночное происшествие. «По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что девушка не хотела покидать развлекательное заведение. Спорили муж и жена. После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка действиям мужчины», — рассказали в пресс-службе УМВД региона. Ранее около кафе Старая Гагра 23-летний мужчина силой затащил девушку в машину. На кадрах видно, как она пытается выйти, но тюменец не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно.

В Тюмени мужчина силой пытался затащить в машину свою супругу, которая не хотела уходить из развлекательного заведения. Так в пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали ночное происшествие. «По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что девушка не хотела покидать развлекательное заведение. Спорили муж и жена. После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка действиям мужчины», — рассказали в пресс-службе УМВД региона. Ранее около кафе Старая Гагра 23-летний мужчина силой затащил девушку в машину. На кадрах видно, как она пытается выйти, но тюменец не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно.