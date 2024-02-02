02 февраля 2024

Тюменское МВД рассказало об инциденте, в котором мужчина затолкал девушку в машину

Тюменец силой затащил свою супругу в машину во время конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, бар, ночной клуб
Тюменка не хотела уезжать из развлекательного заведения, поэтому поссорилась с мужем Фото:

В Тюмени мужчина силой пытался затащить в машину свою супругу, которая не хотела уходить из развлекательного заведения. Так в пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали ночное происшествие.

«По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что девушка не хотела покидать развлекательное заведение. Спорили муж и жена. После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка действиям мужчины», — рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Ранее около кафе Старая Гагра 23-летний мужчина силой затащил девушку в машину. На кадрах видно, как она пытается выйти, но тюменец не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно.

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В Тюмени мужчина силой пытался затащить в машину свою супругу, которая не хотела уходить из развлекательного заведения. Так в пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали ночное происшествие. «По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что девушка не хотела покидать развлекательное заведение. Спорили муж и жена. После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка действиям мужчины», — рассказали в пресс-службе УМВД региона. Ранее около кафе Старая Гагра 23-летний мужчина силой затащил девушку в машину. На кадрах видно, как она пытается выйти, но тюменец не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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