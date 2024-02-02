Тюменское МВД рассказало об инциденте, в котором мужчина затолкал девушку в машину

В Тюмени мужчина силой пытался затащить в машину свою супругу, которая не хотела уходить из развлекательного заведения. Так в пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали ночное происшествие.
«По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что девушка не хотела покидать развлекательное заведение. Спорили муж и жена. После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка действиям мужчины», — рассказали в пресс-службе УМВД региона.
Ранее около кафе Старая Гагра 23-летний мужчина силой затащил девушку в машину. На кадрах видно, как она пытается выйти, но тюменец не дает ей этого сделать и пинками заталкивает обратно.
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