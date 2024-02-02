02 февраля 2024

У жителей в центре Перми из крана потекла «Cola». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вода. Челябинск., кран, водопровод, водоснабжение, жкх, раковина, ржавая вода
Пермяки пожаловались на мутную горячую воду из крана Фото:

В Перми жильцы многоквартирного дома в районе сквера имени Дзержинского пожаловались на то, что из кранов пошла горячая вода, похожая на газировку «Cola». Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В Центре Перми на улице Екатерининская, 220 в доме из крана уже 20 минут бежит „Cola“. Управляющая компания игнорирует звонки жильцов», — говорится в сообщении читателей.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в управляющую компанию. Ответ ожидается.

Из кранов в доме в центре Перми пошла грязная горячая вода
Из кранов в доме в центре Перми пошла грязная горячая вода
Фото:

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми жильцы многоквартирного дома в районе сквера имени Дзержинского пожаловались на то, что из кранов пошла горячая вода, похожая на газировку «Cola». Об этом сообщили читатели URA.RU. «В Центре Перми на улице Екатерининская, 220 в доме из крана уже 20 минут бежит „Cola“. Управляющая компания игнорирует звонки жильцов», — говорится в сообщении читателей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в управляющую компанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...