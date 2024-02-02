Пермяки пожаловались на мутную горячую воду из крана
В Перми жильцы многоквартирного дома в районе сквера имени Дзержинского пожаловались на то, что из кранов пошла горячая вода, похожая на газировку «Cola». Об этом сообщили читатели URA.RU.
«В Центре Перми на улице Екатерининская, 220 в доме из крана уже 20 минут бежит „Cola“. Управляющая компания игнорирует звонки жильцов», — говорится в сообщении читателей.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в управляющую компанию. Ответ ожидается.
Из кранов в доме в центре Перми пошла грязная горячая вода
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