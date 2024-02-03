03 февраля 2024
02 февраля 2024

Тюменцы пожаловались депутату Госдумы на разрушающуюся крышу многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, магнитогорск, стена дома, разрушенный дом, последствия взрыва, карла маркса 164, вид с крыши
Жители Широтной, 103 считают, что крыша их дома скоро рухнет (архивное фото) Фото:

Тюменцы пожаловались депутату Госдумы от области Александру Ремезкову на аварийное состояние крыши своего многоквартирного дома. Жители Широтной, 103 обеспокоены, что может произойти скорое обрушение кровли, сообщает пресс-служба политика.

«У Ольги Николаевны и ее соседей по многоквартирному дому 103 на улице Широтной в Тюмени крыша над головой пока что имеется, но, по ее словам, находится под угрозой обрушения. От имени жильцов многоэтажки она попросила депутата Ремезкова посодействовать тому, чтобы капитальный ремонт крыши был проведен ускоренными темпами», — написано в telegram-канале депутата.

Также девушка попросила заменить мусорные контейнеры в зоне выброса твердых коммунальных отходов. Сейчас они открытые, а для уменьшения дискомфорта жильцов нужны современные мусорные баки с крышкой, говорит тюменка.

Ремезков направит депутатский запрос в департамент ЖКХ Тюменской области с просьбой скорейшего решения этой проблемы. Он возьмет вопрос под личный контроль.

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Тюменцы пожаловались депутату Госдумы от области Александру Ремезкову на аварийное состояние крыши своего многоквартирного дома. Жители Широтной, 103 обеспокоены, что может произойти скорое обрушение кровли, сообщает пресс-служба политика. «У Ольги Николаевны и ее соседей по многоквартирному дому 103 на улице Широтной в Тюмени крыша над головой пока что имеется, но, по ее словам, находится под угрозой обрушения. От имени жильцов многоэтажки она попросила депутата Ремезкова посодействовать тому, чтобы капитальный ремонт крыши был проведен ускоренными темпами», — написано в telegram-канале депутата. Также девушка попросила заменить мусорные контейнеры в зоне выброса твердых коммунальных отходов. Сейчас они открытые, а для уменьшения дискомфорта жильцов нужны современные мусорные баки с крышкой, говорит тюменка. Ремезков направит депутатский запрос в департамент ЖКХ Тюменской области с просьбой скорейшего решения этой проблемы. Он возьмет вопрос под личный контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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