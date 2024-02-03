Тюменцы пожаловались депутату Госдумы на разрушающуюся крышу многоэтажки

Тюменцы пожаловались депутату Госдумы от области Александру Ремезкову на аварийное состояние крыши своего многоквартирного дома. Жители Широтной, 103 обеспокоены, что может произойти скорое обрушение кровли, сообщает пресс-служба политика.
«У Ольги Николаевны и ее соседей по многоквартирному дому 103 на улице Широтной в Тюмени крыша над головой пока что имеется, но, по ее словам, находится под угрозой обрушения. От имени жильцов многоэтажки она попросила депутата Ремезкова посодействовать тому, чтобы капитальный ремонт крыши был проведен ускоренными темпами», — написано в telegram-канале депутата.
Также девушка попросила заменить мусорные контейнеры в зоне выброса твердых коммунальных отходов. Сейчас они открытые, а для уменьшения дискомфорта жильцов нужны современные мусорные баки с крышкой, говорит тюменка.
Ремезков направит депутатский запрос в департамент ЖКХ Тюменской области с просьбой скорейшего решения этой проблемы. Он возьмет вопрос под личный контроль.
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