03 февраля 2024
02 февраля 2024

Эксперты Югры в Москве поделились с другими регионами опытом строительства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинская область на форуме "Россия" на ВДНХ
В Москве на ВДНХ прошел день «Инфраструктура и среда для жизни» Фото:

Представители Югры 4 февраля поделятся опытом строительства в рамках тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни». Мероприятие проходит на ВДНХ в Москве, сообщили в telegram-канале департамента строительства и ЖКХ региона.

«Мы видим, как на глазах меняются югорские города и поселки. В них обновляются и создаются новые парки и скверы. Во дворах строят современные спортивные игровые площадки, поликлиники, детские сады и школы. Строится новое жилье, реконструируются инженерные коммуникации», — слова главы департамента Матвея Карова передают в telegram-канале.

Он также подчеркнул, что для успешной работы на местах большее значение имеет обмен опытом с коллегами из разных регионов. Важным событием дня стало пленарное заседание под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. На нем были подведены итоги работы за год, а также озвучены планы.

В городах ХМАО в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. Одной из крупнейших городских локаций станет бульвар на набережной Оби в Нижневартовске, а также строительство крупнейшего долгостроя региона — окружной больницы. Все, что известно о региональном строительстве на этот год, — в материале URA.RU.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители Югры 4 февраля поделятся опытом строительства в рамках тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни». Мероприятие проходит на ВДНХ в Москве, сообщили в telegram-канале департамента строительства и ЖКХ региона. «Мы видим, как на глазах меняются югорские города и поселки. В них обновляются и создаются новые парки и скверы. Во дворах строят современные спортивные игровые площадки, поликлиники, детские сады и школы. Строится новое жилье, реконструируются инженерные коммуникации», — слова главы департамента Матвея Карова передают в telegram-канале. Он также подчеркнул, что для успешной работы на местах большее значение имеет обмен опытом с коллегами из разных регионов. Важным событием дня стало пленарное заседание под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. На нем были подведены итоги работы за год, а также озвучены планы. В городах ХМАО в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. Одной из крупнейших городских локаций станет бульвар на набережной Оби в Нижневартовске, а также строительство крупнейшего долгостроя региона — окружной больницы. Все, что известно о региональном строительстве на этот год, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...