Эксперты Югры в Москве поделились с другими регионами опытом строительства

04 февраля 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

В Москве на ВДНХ прошел день «Инфраструктура и среда для жизни» Фото: Владимир Васин © URA.RU Представители Югры 4 февраля поделятся опытом строительства в рамках тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни». Мероприятие проходит на ВДНХ в Москве, сообщили в telegram-канале департамента строительства и ЖКХ региона. «Мы видим, как на глазах меняются югорские города и поселки. В них обновляются и создаются новые парки и скверы. Во дворах строят современные спортивные игровые площадки, поликлиники, детские сады и школы. Строится новое жилье, реконструируются инженерные коммуникации», — слова главы департамента Матвея Карова передают в telegram-канале. Он также подчеркнул, что для успешной работы на местах большее значение имеет обмен опытом с коллегами из разных регионов. Важным событием дня стало пленарное заседание под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. На нем были подведены итоги работы за год, а также озвучены планы. В городах ХМАО в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. Одной из крупнейших городских локаций станет бульвар на набережной Оби в Нижневартовске, а также строительство крупнейшего долгостроя региона — окружной больницы. Все, что известно о региональном строительстве на этот год, — в материале URA.RU.

Представители Югры 4 февраля поделятся опытом строительства в рамках тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни». Мероприятие проходит на ВДНХ в Москве, сообщили в telegram-канале департамента строительства и ЖКХ региона. «Мы видим, как на глазах меняются югорские города и поселки. В них обновляются и создаются новые парки и скверы. Во дворах строят современные спортивные игровые площадки, поликлиники, детские сады и школы. Строится новое жилье, реконструируются инженерные коммуникации», — слова главы департамента Матвея Карова передают в telegram-канале. Он также подчеркнул, что для успешной работы на местах большее значение имеет обмен опытом с коллегами из разных регионов. Важным событием дня стало пленарное заседание под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. На нем были подведены итоги работы за год, а также озвучены планы. В городах ХМАО в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. Одной из крупнейших городских локаций станет бульвар на набережной Оби в Нижневартовске, а также строительство крупнейшего долгостроя региона — окружной больницы. Все, что известно о региональном строительстве на этот год, — в материале URA.RU.