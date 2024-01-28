Тюменский актер из сериала «Слово пацана» в детстве был чушпаном

Актер Лев Зулькарнаев (сыграл персонажа по прозвищу Зима в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») признался, что когда он жил и учился в Тюмени, то был ближе к чушпанам. Актер сообщил об этом во время интервью в Youtube-шоу «Пленка».
«Мне повезло родиться в Тюмени, и я совсем был от этого далек — от дворового, пацанского. Я был чушпаном в категориях группировок. Мне было интересно другое — творчеством в основном занимался», — рассказал Лев Зулькарнаев во время Youtube-шоу «Пленка».
В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятого по книге Роберта Гараева, чушпанами называли всех, кто не примыкал к молодежным группировкам криминального характера. В сериале Лев Зулькарнаев сыграл «пацана» Зиму — участника молодежной группировки «Универсам». В Тюмени Лев Зулькарнаев учился в школе №70, из которой ушел после девятого класса, так как с родителями переехал в Москву.
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