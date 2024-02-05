Челябинский отель «СмолиноПарк» подозревают в нарушении закона о рекламе

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью. Дмитрий Шалабодов, руководитель УФАС по Свердловской области. Екатеринбург, сложенные пальцы, руки
УФАС усмотрел нарушение закона в тексте рекламного объявления «СмолиноПарк» в журнале Фото:

В рекламе парк-отеля «СмолиноПарк» обнаружили признаки нарушения Закона о рекламе. Текст может вводить потребителей в заблуждение, считает челябинское управление ФАС.

«В рекламе содержался текст: »…Лучшие ведущие, вкусные банкетные блюда, красивая территория загородного отеля. 15 лет мы создаем для Вас самые яркие и атмосферные мероприятия…«. Антимонопольная служба усматривает признаки нарушения Закона о рекламе при распространении данного текста», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС.

По данным ведомства, рекламу разместили в одном из местных журналов. Эксперты обратили внимание на формулировку «лучшие ведущие». В УФАС считают, что текст не подтверждает заявленной характеристики. Ведомство также выяснило, что «СмолиноПарк» работает менее 15 лет, но в рекламе утверждается обратное. Это вынесено на комиссию, заседание которой пройдет 13 февраля.

URA.RU направило запрос в ООО «СмолиноПарк». Ответ будет опубликован после получения.

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В рекламе парк-отеля «СмолиноПарк» обнаружили признаки нарушения Закона о рекламе. Текст может вводить потребителей в заблуждение, считает челябинское управление ФАС. «В рекламе содержался текст: »…Лучшие ведущие, вкусные банкетные блюда, красивая территория загородного отеля. 15 лет мы создаем для Вас самые яркие и атмосферные мероприятия…«. Антимонопольная служба усматривает признаки нарушения Закона о рекламе при распространении данного текста», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. По данным ведомства, рекламу разместили в одном из местных журналов. Эксперты обратили внимание на формулировку «лучшие ведущие». В УФАС считают, что текст не подтверждает заявленной характеристики. Ведомство также выяснило, что «СмолиноПарк» работает менее 15 лет, но в рекламе утверждается обратное. Это вынесено на комиссию, заседание которой пройдет 13 февраля. URA.RU направило запрос в ООО «СмолиноПарк». Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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