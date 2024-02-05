Челябинский отель «СмолиноПарк» подозревают в нарушении закона о рекламе

УФАС усмотрел нарушение закона в тексте рекламного объявления «СмолиноПарк» в журнале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В рекламе парк-отеля «СмолиноПарк» обнаружили признаки нарушения Закона о рекламе. Текст может вводить потребителей в заблуждение, считает челябинское управление ФАС.

«В рекламе содержался текст: »…Лучшие ведущие, вкусные банкетные блюда, красивая территория загородного отеля. 15 лет мы создаем для Вас самые яркие и атмосферные мероприятия…«. Антимонопольная служба усматривает признаки нарушения Закона о рекламе при распространении данного текста», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС.

По данным ведомства, рекламу разместили в одном из местных журналов. Эксперты обратили внимание на формулировку «лучшие ведущие». В УФАС считают, что текст не подтверждает заявленной характеристики. Ведомство также выяснило, что «СмолиноПарк» работает менее 15 лет, но в рекламе утверждается обратное. Это вынесено на комиссию, заседание которой пройдет 13 февраля.

URA.RU направило запрос в ООО «СмолиноПарк». Ответ будет опубликован после получения.