04 февраля 2024
03 февраля 2024

В ЯНАО семьи военнослужащих получат дополнительные выплаты

В ЯНАО власти распространили льготы на иждивенцев и родителей военнослужащих
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ЯНАО расширили перечень родственников военнослужащих для получения мер поддержки Фото:

В ЯНАО власти расширили меры поддержки для семей военнослужащих. Теперь компенсация на обучение в колледжах и вузах распространяется на детей не только самих военнослужащих, но и на тех, которые находятся на их иждивении. А при обучении на водительские права на компенсацию могут рассчитывать родители военных, сообщает пресс-служба правительства округа.

«В автономном округе принят новый порядок получения компенсации членами семей участников специальной военной операции. В соответствии с документом, дети, проживающие с военнослужащими и находящиеся у них на иждивении, имеют право на полную компенсацию стоимости обучения в вузах, колледжах и техникумах. Получить компенсацию за обучение вождению автомобиля на категорию „В“ теперь могут не только дети и супруги военнослужащих, но и их родители», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Ранее право на компенсацию за обучение имели право только родные дети военнослужащего. Теперь это могут быть дети супруги военнослужащего, если они проживали совместно и находились на иждивении военнослужащего. Решение о выплате принимается два раза в год, в марте и октябре. Документы можно подать на сайте.

Родители военнослужащих могут компенсировать расходы, понесенные на обучение и сдачу экзамена на водительские права. Размер компенсации не превышает 40 тысяч рублей.

С 1 января на Ямале начала действовать дополнительная выплата на покупку жилья. Военнослужащий может получить дополнительные полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий.

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В ЯНАО власти расширили меры поддержки для семей военнослужащих. Теперь компенсация на обучение в колледжах и вузах распространяется на детей не только самих военнослужащих, но и на тех, которые находятся на их иждивении. А при обучении на водительские права на компенсацию могут рассчитывать родители военных, сообщает пресс-служба правительства округа. «В автономном округе принят новый порядок получения компенсации членами семей участников специальной военной операции. В соответствии с документом, дети, проживающие с военнослужащими и находящиеся у них на иждивении, имеют право на полную компенсацию стоимости обучения в вузах, колледжах и техникумах. Получить компенсацию за обучение вождению автомобиля на категорию „В“ теперь могут не только дети и супруги военнослужащих, но и их родители», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Ранее право на компенсацию за обучение имели право только родные дети военнослужащего. Теперь это могут быть дети супруги военнослужащего, если они проживали совместно и находились на иждивении военнослужащего. Решение о выплате принимается два раза в год, в марте и октябре. Документы можно подать на сайте. Родители военнослужащих могут компенсировать расходы, понесенные на обучение и сдачу экзамена на водительские права. Размер компенсации не превышает 40 тысяч рублей. С 1 января на Ямале начала действовать дополнительная выплата на покупку жилья. Военнослужащий может получить дополнительные полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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