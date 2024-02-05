Сургутяне скупили самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты

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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
Рэпер Баста приедет с концертом в Сургут в апреле Фото:

Жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов.

«Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен. Все хиты начиная с альбома „Баста 1“, заканчивая самыми последними песнями: „Моя игра“, „Урбан“, „Чистый кайф“, „Сансара“ и другие», — говорится в афише. Выступление рэпера состоится в Сургуте в апреле. Самые дорогие билеты оказались почти раскуплены в отличие от дешевых.

Весной на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийске и Сургуте пройдут выступления «Бутырки».

Ранее URA.RU сообщало, что у сургутян вызвал ажиотаж концерт автора хита «Ягода малинка» Хабиба. Артист собрал на своем январском выступлении полный зал.

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Жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов. «Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен. Все хиты начиная с альбома „Баста 1“, заканчивая самыми последними песнями: „Моя игра“, „Урбан“, „Чистый кайф“, „Сансара“ и другие», — говорится в афише. Выступление рэпера состоится в Сургуте в апреле. Самые дорогие билеты оказались почти раскуплены в отличие от дешевых. Весной на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийске и Сургуте пройдут выступления «Бутырки». Ранее URA.RU сообщало, что у сургутян вызвал ажиотаж концерт автора хита «Ягода малинка» Хабиба. Артист собрал на своем январском выступлении полный зал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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