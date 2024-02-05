Сургутяне скупили самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты

Жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов.
«Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен. Все хиты начиная с альбома „Баста 1“, заканчивая самыми последними песнями: „Моя игра“, „Урбан“, „Чистый кайф“, „Сансара“ и другие», — говорится в афише. Выступление рэпера состоится в Сургуте в апреле. Самые дорогие билеты оказались почти раскуплены в отличие от дешевых.
Весной на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийске и Сургуте пройдут выступления «Бутырки».
Ранее URA.RU сообщало, что у сургутян вызвал ажиотаж концерт автора хита «Ягода малинка» Хабиба. Артист собрал на своем январском выступлении полный зал.
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