Сургутяне скупили самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты

05 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Рэпер Баста приедет с концертом в Сургут в апреле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов. «Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен. Все хиты начиная с альбома „Баста 1“, заканчивая самыми последними песнями: „Моя игра“, „Урбан“, „Чистый кайф“, „Сансара“ и другие», — говорится в афише. Выступление рэпера состоится в Сургуте в апреле. Самые дорогие билеты оказались почти раскуплены в отличие от дешевых.



Весной на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийске и Сургуте пройдут выступления «Бутырки».



Ранее URA.RU сообщало, что у сургутян вызвал ажиотаж концерт автора хита «Ягода малинка» Хабиба. Артист собрал на своем январском выступлении полный зал.

Жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов. «Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен. Все хиты начиная с альбома „Баста 1“, заканчивая самыми последними песнями: „Моя игра“, „Урбан“, „Чистый кайф“, „Сансара“ и другие», — говорится в афише. Выступление рэпера состоится в Сургуте в апреле. Самые дорогие билеты оказались почти раскуплены в отличие от дешевых. Весной на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийске и Сургуте пройдут выступления «Бутырки». Ранее URA.RU сообщало, что у сургутян вызвал ажиотаж концерт автора хита «Ягода малинка» Хабиба. Артист собрал на своем январском выступлении полный зал.