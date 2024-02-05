Челябинский министр Литке запустил новый проект в сельских школах

Сельские школьники получили возможность обучаться с выходом в интернет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио министра образования Челябинской области Виталий Литке придал новый импульс работающему проекту цифровизации сельских школ. Как отметил Литке, инструменты электронного обучения дополнят традиционные классно-урочные занятия.

«Строительство цифровой инфраструктуры в школах является важной частью современной цифровой образовательной среды. Инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям обеспечат равный доступ к получению знаний для всех школьников вне зависимости от места их проживания», — заявил Литке.

Слова врио министра привели в пресс-службе компании «Ростелеком», которая несколько лет занимается цифровизацией школ. В результате совместной работы «Ростелекома» и регионального минобра в области к защищенному устойчивому каналу связи и видеонаблюдению в 2023 году подключено 24 учебных учреждения. Работа проведена в рамках нацпроекта «Образование». Цифровая инфраструктура появилась в школах деревни Кулужбаева, сел Алабуга, Большой Куяш, Бродокалмак, Петропавловка, Русская Теча, Сугояк, Ларино и Уйское, поселков Глазуновка и Мирный, городов Кыштым и Пласт.

Объем работ в 2024 году уточняется. За 2021—2022 годы на средства федерального бюджета к интернету подключили почти 450 сельских школ. На это указал директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.

«В организациях установлено свыше шести тысяч защищенных точек Wi-Fi-доступа. Важный акцент сделан на безопасности учебного процесса. „Ростелеком“ оснастил входные группы школ системой видеонаблюдения, установив свыше 1,6 тысячи камер. Каналы связи надежно защищены от несанкционированного вторжения, а видеозаписи доступны только заказчику», — заявил Макагонов.

Компания является единственным исполнителем работ в общеобразовательных организациях РФ. Распоряжение об этом в марте 2021 года приняло правительство страны.