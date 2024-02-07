В Перми здание кафе в популярном парке признали опасным для жизни

Суд посчитал здание кафе «Берлога» в Балатовском парке опасным для жизни

08 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Собственник незаконно реконструировал кафе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Индустриального района признал здание кафе «Берлога» в парке отдыха «Балатово» незаконной постройкой. Экспертиза показала, что нахождение в нем может быть опасно для жизни. Об этом сказано на сайте суда. «Объект недвижимости возведен с нарушением градостроительного законодательства, а именно: без выдачи разрешения осуществлена реконструкция. На кровле здания возведен навес, оградительные конструкции в виде 2-го этажа из деревянных материалов, пол дощатый. Эксплуатация здания в реконструированном виде создает угрозу жизни и здоровью граждан», — сказано в сообщении. Суд потребовал убрать террасу и лестницу, ведущую к ней. На ремонт собственнику дали один год. Если он не успеет сделать реконструкцию, должен будет заплатить администрации Индустриального района 1 тысячу рублей за каждый день просрочки. Решение суда в силу не вступило.

Суд Индустриального района признал здание кафе «Берлога» в парке отдыха «Балатово» незаконной постройкой. Экспертиза показала, что нахождение в нем может быть опасно для жизни. Об этом сказано на сайте суда. «Объект недвижимости возведен с нарушением градостроительного законодательства, а именно: без выдачи разрешения осуществлена реконструкция. На кровле здания возведен навес, оградительные конструкции в виде 2-го этажа из деревянных материалов, пол дощатый. Эксплуатация здания в реконструированном виде создает угрозу жизни и здоровью граждан», — сказано в сообщении. Суд потребовал убрать террасу и лестницу, ведущую к ней. На ремонт собственнику дали один год. Если он не успеет сделать реконструкцию, должен будет заплатить администрации Индустриального района 1 тысячу рублей за каждый день просрочки. Решение суда в силу не вступило.