Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук поздравил со 100-летием Нуранию Латыпову, которая вяжет носки и пояса бойцам спецоперации. Как сообщил глава города, юбилей жительница встретила с тортом, гостями, песнями и танцами.
«Поздравил жительницу Миасса Нуранию Хусаиновну Латыпову со 100-летним юбилеем. Свой вековой юбилей Нурания Хусаиновна встретила в Миасском центре социального обслуживания с тортом, гостями, песнями и танцами. Рад был лично поздравить именинницу, пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — рассказал Ковальчук в telegram-канале.
Мэр отметил, что юбиляр пережила тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Преподавала математику. Теперь является бабушкой пяти внуков и прабабушкой шести правнуков. Жительница Миасса ведет здоровый образ жизни, является волонтером и мастерит поделки с детьми, оставшимися без попечения родителей.
Мэр Егор Ковальчук отметил, что пример Нурании Латыповой свидетельствует: забота близких, дисциплина, спорт и трудолюбие являются лучшим лекарством в борьбе с невзгодами
Фото: telegram-канал Егора Ковальчука
Юбиляра поздравили в Миасском центре социального обслуживания
Фото: telegram-канал Егора Ковальчука
Праздник прошел с тортом, гостями, песнями и танцами
Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук поздравил со 100-летием Нуранию Латыпову, которая вяжет носки и пояса бойцам спецоперации. Как сообщил глава города, юбилей жительница встретила с тортом, гостями, песнями и танцами. «Поздравил жительницу Миасса Нуранию Хусаиновну Латыпову со 100-летним юбилеем. Свой вековой юбилей Нурания Хусаиновна встретила в Миасском центре социального обслуживания с тортом, гостями, песнями и танцами. Рад был лично поздравить именинницу, пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — рассказал Ковальчук в telegram-канале. Мэр отметил, что юбиляр пережила тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Преподавала математику. Теперь является бабушкой пяти внуков и прабабушкой шести правнуков. Жительница Миасса ведет здоровый образ жизни, является волонтером и мастерит поделки с детьми, оставшимися без попечения родителей.