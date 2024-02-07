Мэр Миасса поздравил со 100-летием жительницу, которая вяжет носки бойцам СВО. Фото

08 февраля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Егор Ковальчук поздравил со 100-летним юбилеем учителя математики Нуранию Латыпову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук поздравил со 100-летием Нуранию Латыпову, которая вяжет носки и пояса бойцам спецоперации. Как сообщил глава города, юбилей жительница встретила с тортом, гостями, песнями и танцами. «Поздравил жительницу Миасса Нуранию Хусаиновну Латыпову со 100-летним юбилеем. Свой вековой юбилей Нурания Хусаиновна встретила в Миасском центре социального обслуживания с тортом, гостями, песнями и танцами. Рад был лично поздравить именинницу, пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — рассказал Ковальчук в telegram-канале. Мэр отметил, что юбиляр пережила тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Преподавала математику. Теперь является бабушкой пяти внуков и прабабушкой шести правнуков. Жительница Миасса ведет здоровый образ жизни, является волонтером и мастерит поделки с детьми, оставшимися без попечения родителей. Мэр Егор Ковальчук отметил, что пример Нурании Латыповой свидетельствует: забота близких, дисциплина, спорт и трудолюбие являются лучшим лекарством в борьбе с невзгодами Фото: telegram-канал Егора Ковальчука Юбиляра поздравили в Миасском центре социального обслуживания Фото: telegram-канал Егора Ковальчука Праздник прошел с тортом, гостями, песнями и танцами Фото: telegram-канал Егора Ковальчука

Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук поздравил со 100-летием Нуранию Латыпову, которая вяжет носки и пояса бойцам спецоперации. Как сообщил глава города, юбилей жительница встретила с тортом, гостями, песнями и танцами. «Поздравил жительницу Миасса Нуранию Хусаиновну Латыпову со 100-летним юбилеем. Свой вековой юбилей Нурания Хусаиновна встретила в Миасском центре социального обслуживания с тортом, гостями, песнями и танцами. Рад был лично поздравить именинницу, пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — рассказал Ковальчук в telegram-канале. Мэр отметил, что юбиляр пережила тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Преподавала математику. Теперь является бабушкой пяти внуков и прабабушкой шести правнуков. Жительница Миасса ведет здоровый образ жизни, является волонтером и мастерит поделки с детьми, оставшимися без попечения родителей.