07 февраля 2024

Мэр Миасса поздравил со 100-летием жительницу, которая вяжет носки бойцам СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковальчук Егор. Челябинск, ковальчук егор
Егор Ковальчук поздравил со 100-летним юбилеем учителя математики Нуранию Латыпову Фото:

Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук поздравил со 100-летием Нуранию Латыпову, которая вяжет носки и пояса бойцам спецоперации. Как сообщил глава города, юбилей жительница встретила с тортом, гостями, песнями и танцами.

«Поздравил жительницу Миасса Нуранию Хусаиновну Латыпову со 100-летним юбилеем. Свой вековой юбилей Нурания Хусаиновна встретила в Миасском центре социального обслуживания с тортом, гостями, песнями и танцами. Рад был лично поздравить именинницу, пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — рассказал Ковальчук в telegram-канале.

Мэр отметил, что юбиляр пережила тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Преподавала математику. Теперь является бабушкой пяти внуков и прабабушкой шести правнуков. Жительница Миасса ведет здоровый образ жизни, является волонтером и мастерит поделки с детьми, оставшимися без попечения родителей.

Мэр Егор Ковальчук отметил, что пример Нурании Латыповой свидетельствует: забота близких, дисциплина, спорт и трудолюбие являются лучшим лекарством в борьбе с невзгодами
Мэр Егор Ковальчук отметил, что пример Нурании Латыповой свидетельствует: забота близких, дисциплина, спорт и трудолюбие являются лучшим лекарством в борьбе с невзгодами
Фото:
Юбиляра поздравили в Миасском центре социального обслуживания
Юбиляра поздравили в Миасском центре социального обслуживания
Фото:
Праздник прошел с тортом, гостями, песнями и танцами
Праздник прошел с тортом, гостями, песнями и танцами
Фото:

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Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук поздравил со 100-летием Нуранию Латыпову, которая вяжет носки и пояса бойцам спецоперации. Как сообщил глава города, юбилей жительница встретила с тортом, гостями, песнями и танцами. «Поздравил жительницу Миасса Нуранию Хусаиновну Латыпову со 100-летним юбилеем. Свой вековой юбилей Нурания Хусаиновна встретила в Миасском центре социального обслуживания с тортом, гостями, песнями и танцами. Рад был лично поздравить именинницу, пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — рассказал Ковальчук в telegram-канале. Мэр отметил, что юбиляр пережила тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Преподавала математику. Теперь является бабушкой пяти внуков и прабабушкой шести правнуков. Жительница Миасса ведет здоровый образ жизни, является волонтером и мастерит поделки с детьми, оставшимися без попечения родителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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