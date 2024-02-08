Киркоров вернулся в Россию с подарками для чужой жены

Киркоров вернулся из Америки с подарками от Balenciaga для жены Хайдарова
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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Киркоров купил продукцию бренда Balenciaga, который признал его персоной нон-грата Фото:

Вернувшийся из Америки певец Филип Киркоров подарил супруге звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлане подарок от Balenciaga. Об этом стало известно после появления соответствующего ролика в блоге супруги Хайдарова.

В ролике, снятым Светланой, певец, полностью одетый в Balenciaga, приносит друзьям большие пакеты с подарками. Видео в своих соцсетях супруга Хайдарова подписала словами: «Папик вернулся».

В начале января Киркоров покинул страну на фоне скандала с «голой вечеринкой». Российского артиста заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны. Каким образом певец закупился продукцией бренда Balenciaga, который признал его персоной нон грата, неизвестно.

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Вернувшийся из Америки певец Филип Киркоров подарил супруге звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлане подарок от Balenciaga. Об этом стало известно после появления соответствующего ролика в блоге супруги Хайдарова. В ролике, снятым Светланой, певец, полностью одетый в Balenciaga, приносит друзьям большие пакеты с подарками. Видео в своих соцсетях супруга Хайдарова подписала словами: «Папик вернулся». В начале января Киркоров покинул страну на фоне скандала с «голой вечеринкой». Российского артиста заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны. Каким образом певец закупился продукцией бренда Balenciaga, который признал его персоной нон грата, неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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