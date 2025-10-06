Банки Китая отказались размещать российские облигации из-за угрозы западных санкций

Reuters: китайские банки отказываются от российских облигаций из-за санкций США
Китай установил «безграничное» партнерство с Россией, но в то же время пытается добиться торгового соглашения с США, указано в материале
Китай установил «безграничное» партнерство с Россией, но в то же время пытается добиться торгового соглашения с США, указано в материале Фото:

Китайские банки отказались от размещения российских облигаций из-за угрозы санкций США. Об этом рассказали в иностранных СМИ. 

«Планы российских компаний по освоению обширного рынка облигаций Китая для получения недорогого финансирования оказались неудачными, поскольку китайские банки и инвесторы избегают их из-за опасений по поводу западных санкций», — указано в материале Reuters. Отмечается, что это также испытание для Пекина, так как они установили «безграничное» партнерство с Россией, но в то же время пытаются добиться торгового соглашения с США.

Также указано, что процесс выхода компаний из РФ на рынок панда-бондов (облигации в китайских юанях, выпущенные не Китаем) может занять годы. По словам аналитика Кирилла Лысенко, геополитические риски сохраняются даже в условиях «дружественной страны».

В начале сентября, после саммита ШОС, появлялась информация о том, что Китай открывает внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний. Тогда отмечалось, что высокопоставленные китайский регуляторы поддержат выход российских компаний. 

