Банки Китая отказались размещать российские облигации из-за угрозы западных санкций

Китайские банки отказались от размещения российских облигаций из-за угрозы санкций США. Об этом рассказали в иностранных СМИ.
«Планы российских компаний по освоению обширного рынка облигаций Китая для получения недорогого финансирования оказались неудачными, поскольку китайские банки и инвесторы избегают их из-за опасений по поводу западных санкций», — указано в материале Reuters. Отмечается, что это также испытание для Пекина, так как они установили «безграничное» партнерство с Россией, но в то же время пытаются добиться торгового соглашения с США.
Также указано, что процесс выхода компаний из РФ на рынок панда-бондов (облигации в китайских юанях, выпущенные не Китаем) может занять годы. По словам аналитика Кирилла Лысенко, геополитические риски сохраняются даже в условиях «дружественной страны».
В начале сентября, после саммита ШОС, появлялась информация о том, что Китай открывает внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний. Тогда отмечалось, что высокопоставленные китайский регуляторы поддержат выход российских компаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.