Путин присвоил звание заслуженного машиностроителя РФ пермскому слесарю

Указом президента РФ Владимира Путина пермский рабочий удостоен государственной награды. Слесарю предприятия оборонно-промышленного комплекса ПАО НППО «Искра» Федору Халтурину присвоено звание заслуженного машиностроителя Российской Федерации.
«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание заслуженного машиностроителя РФ. Удостоить государственной награды слесаря-испытателя ПАО НППО „Искра“ Пермского края Халтурина Федора Викторовича», — сообщается в документе на интернет-портале правовой информации.
Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного машиностроителя РФ оператору станков с программным управлением пермского завода «Искра» Александру Жданову. Глава государства отметил его заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.