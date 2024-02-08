Путин присвоил звание заслуженного машиностроителя РФ пермскому слесарю

08 февраля 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ наградил пермяка за многолетнюю добросовестную работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Указом президента РФ Владимира Путина пермский рабочий удостоен государственной награды. Слесарю предприятия оборонно-промышленного комплекса ПАО НППО «Искра» Федору Халтурину присвоено звание заслуженного машиностроителя Российской Федерации. «За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание заслуженного машиностроителя РФ. Удостоить государственной награды слесаря-испытателя ПАО НППО „Искра“ Пермского края Халтурина Федора Викторовича», — сообщается в документе на интернет-портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного машиностроителя РФ оператору станков с программным управлением пермского завода «Искра» Александру Жданову. Глава государства отметил его заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд.

Указом президента РФ Владимира Путина пермский рабочий удостоен государственной награды. Слесарю предприятия оборонно-промышленного комплекса ПАО НППО «Искра» Федору Халтурину присвоено звание заслуженного машиностроителя Российской Федерации. «За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание заслуженного машиностроителя РФ. Удостоить государственной награды слесаря-испытателя ПАО НППО „Искра“ Пермского края Халтурина Федора Викторовича», — сообщается в документе на интернет-портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного машиностроителя РФ оператору станков с программным управлением пермского завода «Искра» Александру Жданову. Глава государства отметил его заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд.