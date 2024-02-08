Путин присвоил звание заслуженного машиностроителя РФ пермскому слесарю

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Президент РФ наградил пермяка за многолетнюю добросовестную работу Фото:

Указом президента РФ Владимира Путина пермский рабочий удостоен государственной награды. Слесарю предприятия оборонно-промышленного комплекса ПАО НППО «Искра» Федору Халтурину присвоено звание заслуженного машиностроителя Российской Федерации.

«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание заслуженного машиностроителя РФ. Удостоить государственной награды слесаря-испытателя ПАО НППО „Искра“ Пермского края Халтурина Федора Викторовича», — сообщается в документе на интернет-портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного машиностроителя РФ оператору станков с программным управлением пермского завода «Искра» Александру Жданову. Глава государства отметил его заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд.

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Указом президента РФ Владимира Путина пермский рабочий удостоен государственной награды. Слесарю предприятия оборонно-промышленного комплекса ПАО НППО «Искра» Федору Халтурину присвоено звание заслуженного машиностроителя Российской Федерации. «За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание заслуженного машиностроителя РФ. Удостоить государственной награды слесаря-испытателя ПАО НППО „Искра“ Пермского края Халтурина Федора Викторовича», — сообщается в документе на интернет-портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного машиностроителя РФ оператору станков с программным управлением пермского завода «Искра» Александру Жданову. Глава государства отметил его заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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