Путин присвоил почетное звание сотруднику пермского оборонного завода «Искра»

Президент России Владимир Путин наградил сотрудника пермского оборонного предприятия ПАО НППО «Искра» Александра Жданова. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный машиностроитель РФ“ Жданову Александру Павловичу, оператору станков с ПУ ПА НППО „Искра“, Пермский край», — сообщается в документе. Он опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника культуры РФ директору консерватории Пермского института культуры Роману Козловскому. Он является руководителем музыкального вуза с 2013 года и имеет звание профессора.
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