Путин присвоил почетное звание сотруднику пермского оборонного завода «Искра»

Владимир Путин присвоил пермяку звание заслуженного машиностроителя РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил сотрудника пермского оборонного предприятия ПАО НППО «Искра» Александра Жданова. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный машиностроитель РФ“ Жданову Александру Павловичу, оператору станков с ПУ ПА НППО „Искра“, Пермский край», — сообщается в документе. Он опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника культуры РФ директору консерватории Пермского института культуры Роману Козловскому. Он является руководителем музыкального вуза с 2013 года и имеет звание профессора.