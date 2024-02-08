Путин присвоил почетное звание сотруднику пермского оборонного завода «Искра»

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин присвоил пермяку звание заслуженного машиностроителя РФ Фото:

Президент России Владимир Путин наградил сотрудника пермского оборонного предприятия ПАО НППО «Искра» Александра Жданова. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный машиностроитель РФ“ Жданову Александру Павловичу, оператору станков с ПУ ПА НППО „Искра“, Пермский край», — сообщается в документе. Он опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника культуры РФ директору консерватории Пермского института культуры Роману Козловскому. Он является руководителем музыкального вуза с 2013 года и имеет звание профессора.

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Президент России Владимир Путин наградил сотрудника пермского оборонного предприятия ПАО НППО «Искра» Александра Жданова. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». «За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный машиностроитель РФ“ Жданову Александру Павловичу, оператору станков с ПУ ПА НППО „Искра“, Пермский край», — сообщается в документе. Он опубликован на интернет-портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника культуры РФ директору консерватории Пермского института культуры Роману Козловскому. Он является руководителем музыкального вуза с 2013 года и имеет звание профессора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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