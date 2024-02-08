ОБЭП провел выемку документов в дорожно-транспортной дирекции властей Сургута

Сотрудники отдела борьбы с экономическими преступлениями управления МВД Сургута провели выемку документов в дорожно-транспортной дирекции властей Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.
«У оперативников возникли вопросы к главному юристу учреждения Светлане Баховой. Силовики устанавливают ее причастность к махинациям с арендой и содержанием коммерческих павильонов на автобусных остановках. Якобы на нее дал показания предпринимательница, которая уже задержана полицейскими за посредничество в получении взяток», — сообщил собеседник.
В мэрии Сургута подтвердили информацию о проведении оперативных мероприятий полиции в МКУ «ДДТ и ЖКК». Что стало причиной визита силовиков, в администрации не знают. При этом отметили, что они готовы предоставить правоохранителям любую требующую информацию. «Наша позиция — это максимальное содействие правоохранительным органам в антикоррупционных мероприятиях», — сообщили в администрации.
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