Екатеринбуржцы задолжали почти 33 миллиона рублей по штрафам

11 февраля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

В списке должников — 62 тысячи горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 62 тысячи человек задолжали по выплатам за административные штрафы 32 миллиона 759 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам в г. Екатеринбурге, составляет на данный момент 62 118 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет 32 миллиона 759 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Полиция организовала оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» и предупредила жителей о том, что за невыплату штрафов следует административная ответственность. Тех, кто вовремя не оплатит долг, привлекут по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и оштрафуют в двукратном размере.

В Екатеринбурге 62 тысячи человек задолжали по выплатам за административные штрафы 32 миллиона 759 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам в г. Екатеринбурге, составляет на данный момент 62 118 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет 32 миллиона 759 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Полиция организовала оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» и предупредила жителей о том, что за невыплату штрафов следует административная ответственность. Тех, кто вовремя не оплатит долг, привлекут по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и оштрафуют в двукратном размере.