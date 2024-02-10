Екатеринбуржцы задолжали почти 33 миллиона рублей по штрафам

В Екатеринбурге 62 тысячи человек задолжали по выплатам за административные штрафы 32 миллиона 759 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
«Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам в г. Екатеринбурге, составляет на данный момент 62 118 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет 32 миллиона 759 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Полиция организовала оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» и предупредила жителей о том, что за невыплату штрафов следует административная ответственность. Тех, кто вовремя не оплатит долг, привлекут по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и оштрафуют в двукратном размере.
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