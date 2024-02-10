10 февраля 2024

Екатеринбуржцы задолжали почти 33 миллиона рублей по штрафам

© Служба новостей «URA.RU»
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В списке должников — 62 тысячи горожан Фото:

В Екатеринбурге 62 тысячи человек задолжали по выплатам за административные штрафы 32 миллиона 759 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам в г. Екатеринбурге, составляет на данный момент 62 118 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет 32 миллиона 759 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция организовала оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» и предупредила жителей о том, что за невыплату штрафов следует административная ответственность. Тех, кто вовремя не оплатит долг, привлекут по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и оштрафуют в двукратном размере.

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В Екатеринбурге 62 тысячи человек задолжали по выплатам за административные штрафы 32 миллиона 759 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам в г. Екатеринбурге, составляет на данный момент 62 118 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет 32 миллиона 759 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Полиция организовала оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» и предупредила жителей о том, что за невыплату штрафов следует административная ответственность. Тех, кто вовремя не оплатит долг, привлекут по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и оштрафуют в двукратном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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