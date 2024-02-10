10 февраля 2024
09 февраля 2024

Жители ХМАО пожаловались на некачественный бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, бензин, заправка, лукойл, азс, цена на бензин
Жителю ХМАО заправили машину топливом, которое на треть состояло из воды Фото:

Жидели Ханты-Мансийска пожаловались на некачественный бензин на заправке «Лукойл» по улице Мира, 106. Они говорят, что топливо там разбавляют водой.

«Как оказалось, с 30 литров бензина было литров 10 воды! Будьте осторожны», — написал автовладелец в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Его поддержал еще один горожанин, сказав, что аналогичная ситуация с ним происходила уже дважды на этой заправке. URA.RU отправило запросы в Роспотребнадзор и компанию «Лукойл». Ответы ожидаются.

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Жидели Ханты-Мансийска пожаловались на некачественный бензин на заправке «Лукойл» по улице Мира, 106. Они говорят, что топливо там разбавляют водой. «Как оказалось, с 30 литров бензина было литров 10 воды! Будьте осторожны», — написал автовладелец в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». Его поддержал еще один горожанин, сказав, что аналогичная ситуация с ним происходила уже дважды на этой заправке. URA.RU отправило запросы в Роспотребнадзор и компанию «Лукойл». Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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