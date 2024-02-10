Жители ХМАО пожаловались на некачественный бензин

11 февраля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Жителю ХМАО заправили машину топливом, которое на треть состояло из воды Фото: Илья Московец © URA.RU Жидели Ханты-Мансийска пожаловались на некачественный бензин на заправке «Лукойл» по улице Мира, 106. Они говорят, что топливо там разбавляют водой. «Как оказалось, с 30 литров бензина было литров 10 воды! Будьте осторожны», — написал автовладелец в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». Его поддержал еще один горожанин, сказав, что аналогичная ситуация с ним происходила уже дважды на этой заправке. URA.RU отправило запросы в Роспотребнадзор и компанию «Лукойл». Ответы ожидаются.

Жидели Ханты-Мансийска пожаловались на некачественный бензин на заправке «Лукойл» по улице Мира, 106. Они говорят, что топливо там разбавляют водой. «Как оказалось, с 30 литров бензина было литров 10 воды! Будьте осторожны», — написал автовладелец в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». Его поддержал еще один горожанин, сказав, что аналогичная ситуация с ним происходила уже дважды на этой заправке. URA.RU отправило запросы в Роспотребнадзор и компанию «Лукойл». Ответы ожидаются.