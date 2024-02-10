Жители ХМАО пожаловались на некачественный бензин

Жителю ХМАО заправили машину топливом, которое на треть состояло из воды
Жидели Ханты-Мансийска пожаловались на некачественный бензин на заправке «Лукойл» по улице Мира, 106. Они говорят, что топливо там разбавляют водой.
«Как оказалось, с 30 литров бензина было литров 10 воды! Будьте осторожны», — написал автовладелец в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
Его поддержал еще один горожанин, сказав, что аналогичная ситуация с ним происходила уже дважды на этой заправке. URA.RU отправило запросы в Роспотребнадзор и компанию «Лукойл». Ответы ожидаются.
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