11 февраля 2024

Сургутянам на 14 февраля предлагают подарить элитных котов, духи с феромонами и откровенные картины. Фото

Сургутянам предлагают дарить на 14 февраля элитных котов и откровенные картины
© Служба новостей «URA.RU»
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Мода. Сезон весна-лето 2016. Екатеринбург, воздушные шары, день святого валентина, романтика, день влюбленных
Сургутянам предлагают удивить вторую половинку элитным питомцем, духами с феромонами и откровенной картиной Фото:

В Сургуте продавцы предлагают влюбленным парам удивить друг друга необычным подарком на День святого Валентина. Например, приобрести интимную косметику, элитную кошку, эксклюзивную картину или полакомиться шоколадными пельменями. О том, каким сюрпризом порадовать вторую половинку на 14 февраля, читайте в подборке URA.RU.

Подарки 18+

В преддверии 14 февраля городские секс-шопы подготовили для сургутян линейку интимной косметики и аксессуаров. Среди предложенных товаров — духи с феромонами, масла с афродизиаками, ролевые костюмы. Новинкой в магазинах стали специальные качели для взрослых.

Эксклюзивные картины

Для ценителей современного искусства художники предлагают абстрактные картины. Например, полотно с изображением женских половых органов. Эксклюзив обойдется покупателям в 1 миллион 250 тысяч. Более дешевый вариант — картины в стиле ню.

Элитные коты

Романтичным подарком для влюбленных может стать питомец из элитного питомника. Заводчики предлагают парам купить бурманских и бенгальских котят. Цена одного такого породистого котенка достигает 50 тысяч рублей.

Необычные десерты

Кондитеры также подготовили тематический ассортимент сладостей к 14 февраля. Кроме бенто-тортов и букетов из конфет сургутяне могут полакомиться пельменями из бельгийского шоколада и пирожными с тайными посланиями. А кондитер Екатерина Федотовских, которая стала известна в ХМАО благодаря своим 3 D тортам, придумала для влюбленных шоколадное сердце-кактус. Объемный десерт в форме анатомического сердца покрыт снаружи иголками, как у кактуса. А внутри него находятся маленькие конфеты со съедобной запиской.

Каменные валентинки

Внимание любителей драгоценностей, возможно, привлекут сувенирные валентинки из минералов. Ручная работа выполнена из натуральных камней.

Провести День святого Валентина пары из ХМАО планируют за ужином на крыше, на тематических вечеринках или в театре. Некоторые хотят устроить свидание в небе на частном самолете или сходить в спа-салон.



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В Сургуте продавцы предлагают влюбленным парам удивить друг друга необычным подарком на День святого Валентина. Например, приобрести интимную косметику, элитную кошку, эксклюзивную картину или полакомиться шоколадными пельменями. О том, каким сюрпризом порадовать вторую половинку на 14 февраля, читайте в подборке URA.RU. Подарки 18+ В преддверии 14 февраля городские секс-шопы подготовили для сургутян линейку интимной косметики и аксессуаров. Среди предложенных товаров — духи с феромонами, масла с афродизиаками, ролевые костюмы. Новинкой в магазинах стали специальные качели для взрослых. Эксклюзивные картины Для ценителей современного искусства художники предлагают абстрактные картины. Например, полотно с изображением женских половых органов. Эксклюзив обойдется покупателям в 1 миллион 250 тысяч. Более дешевый вариант — картины в стиле ню. Элитные коты Романтичным подарком для влюбленных может стать питомец из элитного питомника. Заводчики предлагают парам купить бурманских и бенгальских котят. Цена одного такого породистого котенка достигает 50 тысяч рублей. Необычные десерты Кондитеры также подготовили тематический ассортимент сладостей к 14 февраля. Кроме бенто-тортов и букетов из конфет сургутяне могут полакомиться пельменями из бельгийского шоколада и пирожными с тайными посланиями. А кондитер Екатерина Федотовских, которая стала известна в ХМАО благодаря своим 3 D тортам, придумала для влюбленных шоколадное сердце-кактус. Объемный десерт в форме анатомического сердца покрыт снаружи иголками, как у кактуса. А внутри него находятся маленькие конфеты со съедобной запиской. Каменные валентинки Внимание любителей драгоценностей, возможно, привлекут сувенирные валентинки из минералов. Ручная работа выполнена из натуральных камней. Провести День святого Валентина пары из ХМАО планируют за ужином на крыше, на тематических вечеринках или в театре. Некоторые хотят устроить свидание в небе на частном самолете или сходить в спа-салон.
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