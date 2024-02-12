Жителя ЯНАО оштрафовали на сотни тысяч рублей за взятку инспектору Госавтонадзора

Житель Ноябрьска оштрафован на 400 тысяч за взятку в 20 тысяч рублей

12 февраля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Дело взяткополучателя выделено в отдельное производство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) получил 400 тысяч рублей штрафа за взятку в 20 тысяч рублей инспектору окружного Госавтонадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. «По данным следствия и суда, житель Ноябрьска в декабре 2020 года передал взятку в размере 20 тысяч рублей госинспектору территориального отдела Госавтонадзора по ЯНАО в Новом Уренгое», — рассказали на портале СУ СК РФ по ЯНАО. Взяткодатель хотел пройти аттестацию и получить право быть ответственным по обеспечению безопасности дорожного движения. Следствие установило, что аттестация в отношении мужчины не проводилась, но данные о якобы успешном прохождении аттестации инспектором были переданы в ФБУ «Росавтотранс». Мужчину, помимо штрафа в 400 тысяч рублей, лишили права заниматься деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения на три года. В СК рассказали, что наказание также ждет и взяткополучателя. «Расследование уголовного дела в отношении взяткополучателя, выделенное в отдельное производство, завершено и направлено с обвинительным заключением прокурору», — отметили в ведомстве.

Житель Ноябрьска (ЯНАО) получил 400 тысяч рублей штрафа за взятку в 20 тысяч рублей инспектору окружного Госавтонадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. «По данным следствия и суда, житель Ноябрьска в декабре 2020 года передал взятку в размере 20 тысяч рублей госинспектору территориального отдела Госавтонадзора по ЯНАО в Новом Уренгое», — рассказали на портале СУ СК РФ по ЯНАО. Взяткодатель хотел пройти аттестацию и получить право быть ответственным по обеспечению безопасности дорожного движения. Следствие установило, что аттестация в отношении мужчины не проводилась, но данные о якобы успешном прохождении аттестации инспектором были переданы в ФБУ «Росавтотранс». Мужчину, помимо штрафа в 400 тысяч рублей, лишили права заниматься деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения на три года. В СК рассказали, что наказание также ждет и взяткополучателя. «Расследование уголовного дела в отношении взяткополучателя, выделенное в отдельное производство, завершено и направлено с обвинительным заключением прокурору», — отметили в ведомстве.