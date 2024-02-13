Фура потеряла колеса во время движения по свердловской «трассе смерти». Фото

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Сотрудники ГИБДД помогли найти отлетевшие колеса грузовика на трассе (архивное фото) Фото:

На автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в районе 340 километра экипаж ДПС заметил стоящий на обочине грузовой автомобиль Shacman, у которого во время движения отсоединились и отскочили в лесополосу два колеса. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина пояснил инспекторам ДПС, что направляется в сторону Екатеринбурга из Североуральска и перевозит руду. Во время движения у автомашины отсоединились и отскочили в лесополосу два колеса. Продолжать путь он дальше не может, где это произошло, затруднился ответить. Найти их самостоятельно не может», — говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД решили помочь водителю с поиском колес. После непродолжительного времени, в нескольких десятках метров, полицейские обнаружили их в сугробе. С помощью патрульного автомобиля они доставили колеса до грузовика. Убедившись, что водителю больше помощь не нужна, сотрудники полиции отправились дальше патрулировать загородные трассы.

Инспекторы ГИБДД осуществили транспортировку колес до грузовика привязав их тросом к патрульному автомобилю
Инспекторы ГИБДД осуществили транспортировку колес до грузовика привязав их тросом к патрульному автомобилю
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На автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в районе 340 километра экипаж ДПС заметил стоящий на обочине грузовой автомобиль Shacman, у которого во время движения отсоединились и отскочили в лесополосу два колеса. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Мужчина пояснил инспекторам ДПС, что направляется в сторону Екатеринбурга из Североуральска и перевозит руду. Во время движения у автомашины отсоединились и отскочили в лесополосу два колеса. Продолжать путь он дальше не может, где это произошло, затруднился ответить. Найти их самостоятельно не может», — говорится в сообщении. Инспекторы ГИБДД решили помочь водителю с поиском колес. После непродолжительного времени, в нескольких десятках метров, полицейские обнаружили их в сугробе. С помощью патрульного автомобиля они доставили колеса до грузовика. Убедившись, что водителю больше помощь не нужна, сотрудники полиции отправились дальше патрулировать загородные трассы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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