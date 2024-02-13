Свердловчане скупают зарядные устройства в качестве подарка на 14 февраля

Наибольшей популярностью у жителей Свердловской области в качестве подарка на 14 февраля пользуются зарядные устройства и умные колонки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФона» и Yota.
«Наибольшей популярностью у свердловчан в качестве подарка пользуются внешние зарядные устройства. Их продажи с начала месяца выросли в 2,8 раз по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.
Также востребованность умных колонок перед праздником выросла в 1,5 раза, а беспроводные гарнитуры и наушники покупают в 1,3 раза чаще. Преимущественно жители региона отдают предпочтение марке JBL. При этом на такие подарки свердловчане потратили примерно столько же, сколько и в прошлом году.
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