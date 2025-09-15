15 сентября 2025

В центре Екатеринбурга экстренно эвакуировали ТЦ. Фото

В здании проводят тренировку
В здании проводят тренировку

В Екатеринбурге утром 16 сентября эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Алатырь». Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Внезапно сработала экстренная сигнализация. Всех людей начали оперативно выводить на улицу», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ТЦ. Там пояснили, что в здании проходит плановая тренировка по эвакуации.



