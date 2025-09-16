Команда фестиваля уличного искусства «Стенограффия» стала участницей выставки «Паблик-арт. Искусство в общественных пространствах России», которая проходит в Берлине (Германия). Экспозиция посвящена последним десятилетиям становления российского стрит- и паблик-арта, поделились с URA.RU представители «Стенограффии».
«Участие в выставке Русского дома в Берлине — это не просто демонстрация работ, а наша возможность показать миру, как развивается современное искусство в России и как лично наши команды, художники, меняют подход к взаимодействию с городской средой. Выставка в Германии — не первый наш опыт курирования проектов в других странах, но это часть большого пути. Скажем, есть огромный потенциал в развитии международного сотрудничества», — рассказал соорганизатор фестиваля «Стенограффия» Константин Рахманов.
По его словам, к нему подходили местные жители и выражали восхищение. «Если в Германии и есть муралы, то они совершенно другие. Это подтверждает уникальность и самобытность российского уличного искусства», — подчеркнул Рахманов.
Всего в Берлин с Урала привезли более 25 фоторабот и отлитые из бетона арт-объекты в жанре мокьютектуры. Здесь можно найти произведения отдельных авторов, например, SPEKTR и Hot Singles, а также фестивальные проекты. Выставка продлится до 31 июля 2026 года.
