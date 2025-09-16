Фестиваль «Стенограффия» из Екатеринбурга отправился покорять Берлин. Фото

Команда «Стенограффии» из Екатеринбурга участвует в выставке в Германии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди фоторабот, которые представили немцам, есть «Перехода Цоя» в Екатеринбурге
Среди фоторабот, которые представили немцам, есть «Перехода Цоя» в Екатеринбурге Фото:

Команда фестиваля уличного искусства «Стенограффия» стала участницей выставки «Паблик-арт. Искусство в общественных пространствах России», которая проходит в Берлине (Германия). Экспозиция посвящена последним десятилетиям становления российского стрит- и паблик-арта, поделились с URA.RU представители «Стенограффии». 

«Участие в выставке Русского дома в Берлине — это не просто демонстрация работ, а наша возможность показать миру, как развивается современное искусство в России и как лично наши команды, художники, меняют подход к взаимодействию с городской средой. Выставка в Германии — не первый наш опыт курирования проектов в других странах, но это часть большого пути. Скажем, есть огромный потенциал в развитии международного сотрудничества», — рассказал соорганизатор фестиваля «Стенограффия» Константин Рахманов.

По его словам, к нему подходили местные жители и выражали восхищение. «Если в Германии и есть муралы, то они совершенно другие. Это подтверждает уникальность и самобытность российского уличного искусства», — подчеркнул Рахманов.

Всего в Берлин с Урала привезли более 25 фоторабот и отлитые из бетона арт-объекты в жанре мокьютектуры. Здесь можно найти произведения отдельных авторов, например, SPEKTR и Hot Singles, а также фестивальные проекты. Выставка продлится до 31 июля 2026 года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда фестиваля уличного искусства «Стенограффия» стала участницей выставки «Паблик-арт. Искусство в общественных пространствах России», которая проходит в Берлине (Германия). Экспозиция посвящена последним десятилетиям становления российского стрит- и паблик-арта, поделились с URA.RU представители «Стенограффии».  «Участие в выставке Русского дома в Берлине — это не просто демонстрация работ, а наша возможность показать миру, как развивается современное искусство в России и как лично наши команды, художники, меняют подход к взаимодействию с городской средой. Выставка в Германии — не первый наш опыт курирования проектов в других странах, но это часть большого пути. Скажем, есть огромный потенциал в развитии международного сотрудничества», — рассказал соорганизатор фестиваля «Стенограффия» Константин Рахманов. По его словам, к нему подходили местные жители и выражали восхищение. «Если в Германии и есть муралы, то они совершенно другие. Это подтверждает уникальность и самобытность российского уличного искусства», — подчеркнул Рахманов. Всего в Берлин с Урала привезли более 25 фоторабот и отлитые из бетона арт-объекты в жанре мокьютектуры. Здесь можно найти произведения отдельных авторов, например, SPEKTR и Hot Singles, а также фестивальные проекты. Выставка продлится до 31 июля 2026 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...