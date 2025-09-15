Раскрыты подробности убийства, за которое спустя 12 лет арестовали екатеринбуржца

Задержанному спустя 12 лет Руслану Биктимирову предъявлено обвинение в убийстве лаборанта Уральского государственного лесотехнического университета в Екатеринбурге. Суд по ходатайству следствия уже поместил фигуранта в СИЗО, сообщили в пресс-службе областного СУ СК. URA.RU рассказывает подробности криминальной истории.
По версии СК, в ночь на 25 мая сотрудник УГЛТУ Петр Ковалев возвращался с другом домой после празднования Дня лесомеханического факультета. Свидетели говорили, что Ковалев решил подойти к группе людей и поговорить. Но завязался конфликт. Хулиганы жестоко избили Ковалева, а затем скрылись. Он скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Судмедэксперты установили, что смерть мужчины наступила от открытой черепно-мозговой травмы. Тогда под подозрения попали студенты вуза. Сыщики отрабатывали разные версии, но выйти на след подозреваемых не получалось.
Утром 16 сентября в пресс-службе регионального СК сообщили о задержании Биктимирова. Тогда ему было 23 года.
«Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области 35-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. „ж“, „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц). Ему грозит плоть до пожизненного лишения свободы. В рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет материалы уголовного дела были тщательно проанализированы сотрудниками 4 отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики СУ СК России по Свердловской области. В целях проведения дополнительных следственных мероприятий производство по уголовному делу было возобновлено. В ходе проведённых следственных действий установлена причастность фигуранта к совершению преступления», — сказал официальный представитель областного СК Александр Шульга.
