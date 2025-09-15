15 сентября 2025

Жители Екатеринбурга стали чаще жаловаться на продавцов и учителей

Екатеринбуржцы жаловались на оказание услуг в 2024 году чаще на 23%
Екатеринбуржцы жаловались на оказание услуг в 2024 году чаще на 23% Фото:

Число жалоб на нарушение прав потребителей в четырех районах Екатеринбурга выросло в 23%. Чаще стали жаловаться на услуги в сфере торговли, образования, строительства и питания. Об этом заявила глава отделения Роспотребнадзора в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районе Елена Потапкина.

"В течение 2024 года территориальными отделами Роспотребнадзора в Екатеринбурге было рассмотрено более 11 тысяч обращений граждан, касающихся нарушений прав потребителя, что на 23% больше, чем в прошлом году. Большинство обращений по-прежнему связывают с нарушением прав потребителей в сфере торговли и составляет 35,9% в структуре всех поступивших обращений", — рассказала Потапкина в ходе заседания комиссии по экономическому развитию гордумы, ее слова приводит корреспондент URA.RU.

На втором месте по числу жалоб стоят услуги связи, их доля от общего числа обращений составляет 31,2%. Чаще всего жители города жалуются на перенос абонентского номера. 4,8% обращений связаны с некачественным оказанием финансовых и бытовых услуг, 3,9% вызваны недовольством жилищно-коммунальными услугами. Значительное место составляют обращения граждан с жалобами на услуги транспорта — 3,5%.

Жалобы на медицинские услуги составляют 2,9% от всех поступивших обращений. Также значительно возросло количество обращений в сфере образовательных услуг —  более чем в 2,8 раза. На услуги связи жаловались чаще в 2 раза, на финансовые услуги и долевое строительство в 1,8 раза, жалобы на общественное питание увеличились в более чем в 1,6 раза, в сфере торговли и бытовых услуг — в 1,3 раза. 

