15 сентября 2025

В Екатеринбурге поймали мужчину-убийцу, который скрывался 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обвиняемого отправили под стражу
Обвиняемого отправили под стражу Фото:

В Екатеринбурге раскрыли убийство 12-летней давности. Силовики задержали 35-летнего Руслана Биктимирова, который в компании с другими до смерти избил местного жителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Ночью 25 мая 2013 года обвиняемый, находясь у одного из домов по улице Сибирский тракт, действуя совместно с рядом других фигурантов, по малозначительному поводу избил другого местного жителя. Потерпевшему была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался. С места происшествия злоумышленники скрылись», — пояснили в ведомстве.

Дело раскрыли сотрудники 4 отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики областного СУ СКР. На Биктимирова завели уголовное дело по п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы, сейчас он находится в СИЗО до 10 ноября включительно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге раскрыли убийство 12-летней давности. Силовики задержали 35-летнего Руслана Биктимирова, который в компании с другими до смерти избил местного жителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Ночью 25 мая 2013 года обвиняемый, находясь у одного из домов по улице Сибирский тракт, действуя совместно с рядом других фигурантов, по малозначительному поводу избил другого местного жителя. Потерпевшему была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался. С места происшествия злоумышленники скрылись», — пояснили в ведомстве. Дело раскрыли сотрудники 4 отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики областного СУ СКР. На Биктимирова завели уголовное дело по п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы, сейчас он находится в СИЗО до 10 ноября включительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...