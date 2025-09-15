В Екатеринбурге поймали мужчину-убийцу, который скрывался 12 лет

В Екатеринбурге раскрыли убийство 12-летней давности. Силовики задержали 35-летнего Руслана Биктимирова, который в компании с другими до смерти избил местного жителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Ночью 25 мая 2013 года обвиняемый, находясь у одного из домов по улице Сибирский тракт, действуя совместно с рядом других фигурантов, по малозначительному поводу избил другого местного жителя. Потерпевшему была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался. С места происшествия злоумышленники скрылись», — пояснили в ведомстве.
Дело раскрыли сотрудники 4 отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики областного СУ СКР. На Биктимирова завели уголовное дело по п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы, сейчас он находится в СИЗО до 10 ноября включительно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!