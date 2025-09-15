Два самолета не смогли посадить в Екатеринбурге из-за тумана

Два самолета, направлявшихся в Екатеринбург из Москвы и Худжанда, пролетели мимо аэропорта Кольцово из-за густого тумана. Воздушные судна направили на запасной аэродром, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Два направлявшихся в Екатеринбург самолета — из Москвы и Худжанда — по решению экипажей ушли на запасной. Причина — густой утренний туман, опустившийся на город», — пояснили там. Сам аэропорт работает штатно.
Туман накрыл город утром 16 сентября. Накануне синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе.
