15 сентября 2025

Два самолета не смогли посадить в Екатеринбурге из-за тумана

Самолеты направили на запасной аэродром
Два самолета, направлявшихся в Екатеринбург из Москвы и Худжанда, пролетели мимо аэропорта Кольцово из-за густого тумана. Воздушные судна направили на запасной аэродром, рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Два направлявшихся в Екатеринбург самолета — из Москвы и Худжанда — по решению экипажей ушли на запасной. Причина — густой утренний туман, опустившийся на город», — пояснили там. Сам аэропорт работает штатно.

Туман накрыл город утром 16 сентября. Накануне синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе.

