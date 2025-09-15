Звезды кино съедутся на громкое событие в Екатеринбург

В Екатеринбург летят звезды кино — актер Егор Корешков (фильм «Горько»), актриса Юлия Хамитова («Содержанки», «Морфий»), основатель кинофестиваля A.I. FILM AWARDS CANNES Жак Дюран, сценарист фильмов «Лед 2», «Сто лет тому вперед», «Тренер» Андрей Золотарев и кинокритик, актер Егор Москвитин. Все они станут участниками международного кинофестиваля дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая», он пройдет с 25 по 30 сентября.
«Деловая программа фестиваля будет сосредоточена на обсуждении актуальных тем киноиндустрии. Центральной темой станет применение технологий искусственного интеллекта в кино. Образовательный блок фестиваля включает две лаборатории: актерскую под руководством Егора Корешкова и сценарную, которой займется Андрей Золотарев. Принять участие смогут молодые профессионалы, прошедшие конкурсный отбор», — сообщают в департаменте информационной политики.
Для всех желающих пройдут показы игровых и документальных фильмов, снятых с 2023 по 2025 год. Свои работы представят режиссеры-дебютанты из России и зарубежья.
Фестиваль «Одна шестая» проводится с 2022 года. В прошлые годы мероприятие посещали актер Артур Сопельник, Павел Деревянко и Евгений Цыганов, а также актрисы Юлия Снигирь, Маруся Климова («Звоните ДиКаприо!»), Анна Котова-Дерябина («Аритмия»), Елизавета Шакира («Нулевой пациент»).
