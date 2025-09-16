В Свердловской области созрел урожай ягод, исцеляющих сердце

Свердловские садоводы выращивают боярышник, чтобы избавиться от кардиоболезней
Ягоды боярышника являются целебными и особенно полезны для сердца
Ягоды боярышника являются целебными и особенно полезны для сердца

В Свердловской области созрел большой урожай боярышника, чьи ягоды помогают бороться с болезнями сердца. Об этом и других полезных свойствах растения URA.RU рассказал руководитель «Уральского сада лечебных культур имени профессора Л. И. Вигорова» (УСЛК) Павел Мартюшов. 

«Было теплое лето, и боярышника нынче большой урожай. Это хороший кардиостимулятор, в нем содержатся кислоты, которые стимулируют кардиомышцы. Это плодовое растение с очень приятными вкусовыми качествами. Помимо прочего, это высокодекоративное растение, которое красиво цветет. В нашем саду 15 видов боярышника, а на улицах Екатеринбурга можно встретить четыре», — сказал Мартюшов. 

По словам ученого, наиболее вкусные плоды у перистонадрезанного вида боярышника — кисло-сладкие с ноткой земляники. Ягоды бывают такие крупные, что их иногда принимают за небольшие яблоки. Их сушат, заваривают лечебный чай или едят просто так. Зачастую из ягод боярышника делают повидло. 

«В городе ягоды, конечно, собирать нельзя, но в лесу можно, боярышник растет и там. Многие садоводы, которые имеют проблемы с сердцем, выращивают боярышник у себя на участках. Польза его несомненна, он нормализует давление», — добавил Мартюшов. 

Ягоды боярышника вкусные, полезные и смотрятся красиво на фоне зеленых резных листьев
Ягоды боярышника вкусные, полезные и смотрятся красиво на фоне зеленых резных листьев
Фото:

