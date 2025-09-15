15 сентября 2025

У свердловчанки забрали дорогущую иномарку за долги. Фото

В Первоуральске у жительницы забрали Audi за долги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машину могут продать на торгах
Машину могут продать на торгах Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) судебные приставы забрали у местной жительницы ее автомобиль Audi за долги. Двум банкам женщина задолжала 590 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России.

«Судебным приставом-исполнителем Первоуральского районного отделения было выставлено требование должнику о предоставлении имущества для составления в отношении его акта описи и ареста. Однако предоставить свое авто женщина отказалась», — пояснили в ведомстве.

Тогда иномарку объявили в розыск. Вскоре ее нашли в одном из дворов Первоуральска. Машину эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время женщина не погасит долги, то авто продадут на торгах.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) судебные приставы забрали у местной жительницы ее автомобиль Audi за долги. Двум банкам женщина задолжала 590 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России. «Судебным приставом-исполнителем Первоуральского районного отделения было выставлено требование должнику о предоставлении имущества для составления в отношении его акта описи и ареста. Однако предоставить свое авто женщина отказалась», — пояснили в ведомстве. Тогда иномарку объявили в розыск. Вскоре ее нашли в одном из дворов Первоуральска. Машину эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время женщина не погасит долги, то авто продадут на торгах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...