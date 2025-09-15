В Первоуральске (Свердловская область) судебные приставы забрали у местной жительницы ее автомобиль Audi за долги. Двум банкам женщина задолжала 590 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России.
«Судебным приставом-исполнителем Первоуральского районного отделения было выставлено требование должнику о предоставлении имущества для составления в отношении его акта описи и ареста. Однако предоставить свое авто женщина отказалась», — пояснили в ведомстве.
Тогда иномарку объявили в розыск. Вскоре ее нашли в одном из дворов Первоуральска. Машину эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время женщина не погасит долги, то авто продадут на торгах.
