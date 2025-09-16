В Екатеринбурге изменят движение транспорта из-за перекрытий

Движение изменят до конца забега
В Екатеринбурге 20 сентября временно изменятся трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты из-за перекрытий возле главного стадиона для проведения массового забега «Кросс нации». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Ограничения продлятся с раннего утра до 12:00. По информации властей, в это время транспорт будет ходить следующим образом:
Трамваи:
- №2 от станции Эльмаш по улицам Старых Большевиков – Фронтовых бригад – проспект Космонавтов – Челюскинцев –Луначарского – проспекту Ленина – Верх-Исетский бульвар – до станции ВИЗ;
- №18 от станции Волгоградская по улицам Викулова – Верх-Исетский бульвар – Московская – проспект Ленина –Гагарина – Малышева – Сыромолотова до станции 40 лет ВЛКСМ.
Троллейбусы:
- №26 от станции Коммунистическая по улицам Бакинских комиссаров – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова –Карла Либкнехта – Центральная гостиница – Карла Либкнехта – Свердлова –Челюскинцев – проспект Космонавтов – Бакинских комиссаров до станции Коммунистическая;
- №35 от станции Ботаническая по улицам Родонитовая – Шварца – Белинского – Малышева – Мира – Первомайская –Студенческая – Академическая – Академическая – Мира – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Шварца –Родонитовая до станции Ботаническая;
- №37 от станции Уралобувь по улицам Мира –Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – станция Вокзал – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Мира до станции Уралобувь.
Автобусы:
- №25 в оба направления по улицам Малышева – Московская – Пальмиро Тольятти – Посадская – Мельникова – Крауля и далее по маршруту;
- №49 в оба направления по улицам проспект Ленина – Московская – Пальмиро Тольятти – Посадская – Мельникова – Крауля и далее по маршруту;
- №51 в оба направления по улицам проспект Ленина – Московская – Пальмиро Тольятти – Посадская – Мельникова – Крауля и далее по маршруту;
- №59 в оба направления по улицам Белореченская – Посадская – Пальмиро Тольятти – Московская – проспект Ленина и далее по маршруту;
- №64 в оба направления по улицам проспект Ленина – Московская – Пальмиро Тольятти – Посадская – Мельникова – Крауля и далее по маршруту;
- №84 в оба направления по улицам проспект Ленина – Московская – Пальмиро Тольятти – Посадская – Мельникова – Крауля и далее по маршруту;
- №043 по улицам Челюскинцев – Бориса Ельцина – 8 Марта – проспект Ленина – Московская – Гурзуфская (обратно Гурзуфская – Радищева – Московская) – Металлургов – Новомосковский тракт – станция Решеты – Старые Решеты – Московский тракт;
- №45 по улицам Челюскинцев – Ельцина – 8 Марта – проспект Ленина– Московская – Гурзуфская (обратно Гурзуфская – Радищева – Московская) – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Серафимы Дерябиной – Объездная – Соболева – Прохожая;
- №48 по улицам Вилонова – Данилы Зверева –Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – Московская – Гурзуфская (обратно Гурзуфская – Радищева – Московская) – Репина – Светлореченская – Суходольская – Удельная;
- №52 по улицам Бисертская – Елизаветинское шоссе – Новинская – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Московская –Гурзуфская (обратно Гурзуфская – Радищева – Московская) – Репина –Зоологическая – Серафимы Дерябиной – Вильгельма Де Геннина – Академика Парина – Рябинина – Академика Сахарова;
- №62 по улицам Рябинина – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Зоологическая – Репина – Гурзуфская – Радищева – Московская (обратно Московская – Гурзуфская) – Ленина – 8 Марта – Титова – Селькоровская;
- №87 по улицам Ландау – Вильгельма де Геннина – Парина – Чкалова – Вонсовского – Амундсена – Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Гурзуфская – Радищева –Московская (обратно Московская – Гурзуфская) Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева –Вилонова;
- №92 будет сокращен до остановки «Токарей» и проследует по улицам Торфяная – Садовая – Палкинский торфяник – Московский тракт – Объездная – Светлореченская – Репина – Начдива Васильева – Викулова – Крауля – Токарей;
- №93 по улицам Рябинина – Краснолесья – Амундсена – Щорса – 8 Марта – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар (обратно Долорес Ибаррури) – Кирова – Бебеля – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Техническая – Расточная – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Решетская (обратно Белякова) – Левоневского – ДМБ № 9 до станции Шувакиш.
