15 сентября 2025

Екатеринбург окутало густым туманом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туман накрыл Екатеринбург утром 16 сентября
Туман накрыл Екатеринбург утром 16 сентября Фото:

Утром 16 сентября Екатеринбург оказался окутан густым туманом. Фотографиями туманного города делятся жители в соцсетях.

«Екатеринбург утром накрыло туманом. Главное — найти дорогу до работы или школы», — пишет telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Жители верхних этажей высоток делятся фотографиями Екатеринбурга, утонувшего в тумане. С высоты город скрыт под густым белым покрывалом, из которого видно только крыши домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 16 сентября Екатеринбург оказался окутан густым туманом. Фотографиями туманного города делятся жители в соцсетях. «Екатеринбург утром накрыло туманом. Главное — найти дорогу до работы или школы», — пишет telegram-канале «Безумный Екатеринбург». Жители верхних этажей высоток делятся фотографиями Екатеринбурга, утонувшего в тумане. С высоты город скрыт под густым белым покрывалом, из которого видно только крыши домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...