Туман накрыл Екатеринбург утром 16 сентября
Утром 16 сентября Екатеринбург оказался окутан густым туманом. Фотографиями туманного города делятся жители в соцсетях.
«Екатеринбург утром накрыло туманом. Главное — найти дорогу до работы или школы», — пишет telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
Жители верхних этажей высоток делятся фотографиями Екатеринбурга, утонувшего в тумане. С высоты город скрыт под густым белым покрывалом, из которого видно только крыши домов.
