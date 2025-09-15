15 сентября 2025

В Карпинске нашли обломки давно запущенных ракет

Под Карпинском искали обломки одной ракеты, а нашли еще и другие
Под Карпинском искали обломки одной ракеты, а нашли еще и другие Фото:

В тайге под Карпинском (Свердловская область) нашли фрагменты не только ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с Байконура 20 августа, но и обломки космических аппаратов, пролетавших над Уралом в прошлые годы. Об этом URA.RU сообщил источник. 

«Все обломки уже вывезены из леса. Специалисты определят, каким ракетам они принадлежат и когда именно были запущены. Потом их утилизируют», — сказал собеседник агентства. 

В августе на ракете в космос отправился необычный экипаж: 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Они проведут на орбите целый месяц. После запуска ступени ракеты отделились и упали в тайге под Карпинском в безопасный район. Их искала группа сотрудников Роскосмоса и спасатели.

