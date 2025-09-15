Север Свердловской области прогреется сильнее юга

В Свердловской области 16 сентября на севере региона ожидается более теплая погода по сравнению с южными районами. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«Погоду определяет все тот же антициклон с центром над Поволжьем. Ожидается, что днем в северной части Свердловской области будет несколько теплее, чем в южных районах», — сообщил синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В то же время циклон, который сформировался в минувшие выходные между Каспием и Аралом и сейчас находится над Казахстаном, приведет к увеличению облачности днем в южной части Свердловской области.
По данным гидрометцентра, ночью температура воздуха по северу может достигать +9 градусов, а в центральных районах опускаться до 0...-2 градусов. В южных районах ночью ожидается от +1 до +6. Днем столбики термометров поднимутся до +21 градуса.
В Екатеринбурге сохранится переменная облачность, ночью и утром возможен туман или дымка, существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью опуститься до +5, днем ожидается от +18 до +20 градусов.
