15 сентября 2025

Чиновникам в Екатеринбурге поднимут зарплаты. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Рост зарплат коснется чиновников по всей России
Рост зарплат коснется чиновников по всей России Фото:

В Екатеринбурге чиновникам поднимут зарплаты на 4,5% с 1 октября. Соответствующий приказ подписал глава города Алексей Орлов.

«С 1 октября произвести индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений города Екатеринбург», — говорится в документе на городском портале. Документ был опубликован 16 сентября.

Подобный указ 9 сентября подписал и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Региональным чиновникам поднимут оклады в 1,045 раза тоже с 1 октября.

Ранее URA.RU сообщало об индексации зарплат работников бюджетных структур с 1 октября. Доход увеличат сотрудникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, включая работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских.

© Служба новостей «URA.RU»
