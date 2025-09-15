В Екатеринбурге чиновникам поднимут зарплаты на 4,5% с 1 октября. Соответствующий приказ подписал глава города Алексей Орлов.
«С 1 октября произвести индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений города Екатеринбург», — говорится в документе на городском портале. Документ был опубликован 16 сентября.
Подобный указ 9 сентября подписал и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Региональным чиновникам поднимут оклады в 1,045 раза тоже с 1 октября.
Ранее URA.RU сообщало об индексации зарплат работников бюджетных структур с 1 октября. Доход увеличат сотрудникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, включая работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских.
