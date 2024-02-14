Спикер свердловского заксо придумала аналог губернаторской «школы мэров»

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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, бабушкина людмила
Также Людмила Бабушкина затронула проблемы «Почты России» Фото:

Председатели дум свердловских городов, избранные впервые, будут проходить обучение в заксобрании. По словам спикера Людмилы Бабушкиной, это будет похоже на губернаторскую «школу мэров».

«С предложением к председателям пройти обучение я обратилась на совете представительных органов муниципальных образований региона. Теперь избранные впервые (а таких 41 из 94) будут обучаться в заксобрании. Это будет некая „школа председателей“ по аналогии со школой мэров и школой губернаторов», — написала Бабушкина в telegram-канале.

Кроме того, по словам Бабушкиной, на совете обсуждали вопрос работы «Почты России». «Жители региона их сельских населенных пунктов продолжают жаловаться на закрытие почтовых отделений из-за отсутствия ремонта и неукомплектованности кадрами. <…> В настоящее время закрыты 110 почтовых отделений, поэтому будем держать на контроле вопрос качественного оказания услуг „Почтой России“ до его окончательного решения», — добавила спикер.

«Школа губернаторов» — неформальное название программы кадрового резерва, которую реализует Высшая школа госуправления РАНХиГС. Выпускники занимают различные должности в министерствах, других ведомствах и госкорпорациях.

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Председатели дум свердловских городов, избранные впервые, будут проходить обучение в заксобрании. По словам спикера Людмилы Бабушкиной, это будет похоже на губернаторскую «школу мэров». «С предложением к председателям пройти обучение я обратилась на совете представительных органов муниципальных образований региона. Теперь избранные впервые (а таких 41 из 94) будут обучаться в заксобрании. Это будет некая „школа председателей“ по аналогии со школой мэров и школой губернаторов», — написала Бабушкина в telegram-канале. Кроме того, по словам Бабушкиной, на совете обсуждали вопрос работы «Почты России». «Жители региона их сельских населенных пунктов продолжают жаловаться на закрытие почтовых отделений из-за отсутствия ремонта и неукомплектованности кадрами. <…> В настоящее время закрыты 110 почтовых отделений, поэтому будем держать на контроле вопрос качественного оказания услуг „Почтой России“ до его окончательного решения», — добавила спикер. «Школа губернаторов» — неформальное название программы кадрового резерва, которую реализует Высшая школа госуправления РАНХиГС. Выпускники занимают различные должности в министерствах, других ведомствах и госкорпорациях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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