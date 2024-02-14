Ученику сенатора из ХМАО вручили медаль-орден за заслуги на СВО

Югорчанин получил медаль-орден второй степени «За заслуги перед Отечеством» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ярославу Манцевичу, который ушел добровольцем сразу после начала СВО, вручили медаль-орден второй степени «За заслуги перед Отечеством». Он являлся учеником сенатора Совета Федерации от ХМАО Эдуарда Исакова — тогда сенатор был старшим тренером-преподавателем по спорту для инвалидов.

«Сегодня моему ученику, отважному воину СВО Ярославу Манцевичу вручили государственную награду — медаль-орден „За заслуги перед Отечеством“ второй степени. Горжусь им, значит я все правильно делал во времена тренерской работы. <…> Когда началась СВО, Ярик сразу подписал контракт и пошел добровольцем», — написал Исаков в своем telegram-канале.

Сенатор рассказал, что у Манцевича была инвалидность из-за родовой травмы — правосторонний гемипарез. Этот диагноз не позволял мальчику до конца разжимать руку, но он все равно стремился жать штангу и заниматься с другими ребятами на тренажерах на равных. Сам Манцевич признается, что сенатор и правда вложил в него частичку любви к Родине.

Житель Пыть-Яха (ХМАО), участник специальной военной операции Хазыр Каракотов удостоился федеральной награды — медали «За храбрость» второй степени. Он считает, что подобных наград достойны все, кто принимает участие в СВО.