Участнику СВО из ХМАО вручили медаль «За храбрость»

31 октября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Участник СВО Хазыр Каракотов получил медаль «За храбрость» второй степени Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Пыть-Яха (ХМАО), участник специальной военной операции Хазыр Каракотов удостоился федеральной награды — медали «За храбрость» II степени. О награждении героя сообщил мэр Пыть-Яха Александр Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принял участие в торжественном награждении жителя нашего города Хазыра Каракотова, который участвовал в специальной военной операции в числе добровольцев. Находясь на передовой, боец получил ранение. Государственную награду — медаль „За храбрость“ II степени наш земляк получил за отвагу и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач», — написал Александр Морозов. Сам Каракотов считает, что подобных наград достойны все, кто принимает участие в СВО. «Награды достоин каждый, кто принял решение встать на защиту нашей страны! [Я] добровольцем пошел, чтобы поддержать президента [России Владимира Путина]. Ведь он нас всех поддерживает. Там, на передовой, время идет по-другому, а обыденные фразы становятся очень важными», — сказал после вручения награды Каракотов. Ранее сообщалось о награждении орденом Мужества командира батальона «Югра» Дмитрия Аксенова. Указ о вручении ему высокой правительственной награды был подписан Владимиром Путиным в мае этого года.

Житель Пыть-Яха (ХМАО), участник специальной военной операции Хазыр Каракотов удостоился федеральной награды — медали «За храбрость» II степени. О награждении героя сообщил мэр Пыть-Яха Александр Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принял участие в торжественном награждении жителя нашего города Хазыра Каракотова, который участвовал в специальной военной операции в числе добровольцев. Находясь на передовой, боец получил ранение. Государственную награду — медаль „За храбрость“ II степени наш земляк получил за отвагу и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач», — написал Александр Морозов. Сам Каракотов считает, что подобных наград достойны все, кто принимает участие в СВО. «Награды достоин каждый, кто принял решение встать на защиту нашей страны! [Я] добровольцем пошел, чтобы поддержать президента [России Владимира Путина]. Ведь он нас всех поддерживает. Там, на передовой, время идет по-другому, а обыденные фразы становятся очень важными», — сказал после вручения награды Каракотов. Ранее сообщалось о награждении орденом Мужества командира батальона «Югра» Дмитрия Аксенова. Указ о вручении ему высокой правительственной награды был подписан Владимиром Путиным в мае этого года.