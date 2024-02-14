Тюменский блогер пожаловался в МВД на сотрудницу полиции

Блогер из Тобольска (Тюменская область) Вадим Калина пожаловался в УМВД по Тюменской области на сотрудницу полиции, занимавшуюся разбирательствами по делу об избиении подростка, по которому мужчину признали виновным. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Тоболяк считает, что во время расследования сотрудница МО МОВД «Тобольский» допустила ряд нарушений.
«Протокол должен был быть направлен в суд в течение трех суток. Но был направлен лишь 12 октября, через 133 дня после составления. Таким образом, нарушено мое право на своевременное и справедливое рассмотрение. Кроме того, после составления протокола об административном правонарушении сотрудница дописала в строке „к протоколу прилагается“ цифры и буквы. В моей копии этих данных нет. Другой копии я не получал, о внесении изменений в протокол не уведомлялся. Факт внесения дописки в протокол установлен судом. А это нарушение ст. 28.2 КоАП. То, что суд счел его несущественным, не значит, что нарушения не было», — указано в заявлении, которое Калина направил в адрес начальника УМВД России по Тюменской области Александра Смирнова.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее Калина подавал аналогичное заявление в Следственный комитет России. Однако там в действиях сотрудницы полиции не нашли нарушений.
В июне 2023 года Вадим Калина пожаловался в полицию на то, что его избили подростки, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Позднее силовики обвинили его в том, что он сам спровоцировал драку с несовершеннолетним. В декабре того же года мировой суд Тобольска признал Калину виновным в нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль. За совершение указанного нарушения он был оштрафован на 5000 рублей.
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