Тюменский блогер пожаловался в МВД на сотрудницу полиции

15 февраля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Блогер Вадим Калина обратился за помощью к начальнику УМВД России по Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогер из Тобольска (Тюменская область) Вадим Калина пожаловался в УМВД по Тюменской области на сотрудницу полиции, занимавшуюся разбирательствами по делу об избиении подростка, по которому мужчину признали виновным. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Тоболяк считает, что во время расследования сотрудница МО МОВД «Тобольский» допустила ряд нарушений. «Протокол должен был быть направлен в суд в течение трех суток. Но был направлен лишь 12 октября, через 133 дня после составления. Таким образом, нарушено мое право на своевременное и справедливое рассмотрение. Кроме того, после составления протокола об административном правонарушении сотрудница дописала в строке „к протоколу прилагается“ цифры и буквы. В моей копии этих данных нет. Другой копии я не получал, о внесении изменений в протокол не уведомлялся. Факт внесения дописки в протокол установлен судом. А это нарушение ст. 28.2 КоАП. То, что суд счел его несущественным, не значит, что нарушения не было», — указано в заявлении, которое Калина направил в адрес начальника УМВД России по Тюменской области Александра Смирнова. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее Калина подавал аналогичное заявление в Следственный комитет России. Однако там в действиях сотрудницы полиции не нашли нарушений. В июне 2023 года Вадим Калина пожаловался в полицию на то, что его избили подростки, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Позднее силовики обвинили его в том, что он сам спровоцировал драку с несовершеннолетним. В декабре того же года мировой суд Тобольска признал Калину виновным в нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль. За совершение указанного нарушения он был оштрафован на 5000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер из Тобольска (Тюменская область) Вадим Калина пожаловался в УМВД по Тюменской области на сотрудницу полиции, занимавшуюся разбирательствами по делу об избиении подростка, по которому мужчину признали виновным. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Тоболяк считает, что во время расследования сотрудница МО МОВД «Тобольский» допустила ряд нарушений. «Протокол должен был быть направлен в суд в течение трех суток. Но был направлен лишь 12 октября, через 133 дня после составления. Таким образом, нарушено мое право на своевременное и справедливое рассмотрение. Кроме того, после составления протокола об административном правонарушении сотрудница дописала в строке „к протоколу прилагается“ цифры и буквы. В моей копии этих данных нет. Другой копии я не получал, о внесении изменений в протокол не уведомлялся. Факт внесения дописки в протокол установлен судом. А это нарушение ст. 28.2 КоАП. То, что суд счел его несущественным, не значит, что нарушения не было», — указано в заявлении, которое Калина направил в адрес начальника УМВД России по Тюменской области Александра Смирнова. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее Калина подавал аналогичное заявление в Следственный комитет России. Однако там в действиях сотрудницы полиции не нашли нарушений. В июне 2023 года Вадим Калина пожаловался в полицию на то, что его избили подростки, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Позднее силовики обвинили его в том, что он сам спровоцировал драку с несовершеннолетним. В декабре того же года мировой суд Тобольска признал Калину виновным в нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль. За совершение указанного нарушения он был оштрафован на 5000 рублей.