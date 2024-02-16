Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии

Посольство России в Вене назвало неприемлемым заявление президента Австрии Александера ван дер Беллена о России и руководстве страны. Комментарий венская сторона дала в связи со смертью Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В адрес МИД Австрии заявлен протест, сообщают представители посольства РФ.
«В связи с допущенными федеральным президентом А. Ван дер Белленом оскорбительными высказываниями в адрес России и российского руководства посольством заявлен решительный протест МИД Австрии», — передает РИА Новости слова представителей дипмиссии. Кроме того, в вербальной ноте, которую направили Вене, было указано на неприемлемость подобных высказываний.
Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО, предварительно, из-за оторвавшегося тромба. Лидеры стран Запада заявили, что опечалены этой новостью, и обвинили РФ в смерти Навального. URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального в своем материале.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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