Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии

16 февраля 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Российское посольство в Вене заявило протест МИД Австрии после неприемлемого заявления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Посольство России в Вене назвало неприемлемым заявление президента Австрии Александера ван дер Беллена о России и руководстве страны. Комментарий венская сторона дала в связи со смертью Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В адрес МИД Австрии заявлен протест, сообщают представители посольства РФ. «В связи с допущенными федеральным президентом А. Ван дер Белленом оскорбительными высказываниями в адрес России и российского руководства посольством заявлен решительный протест МИД Австрии», — передает РИА Новости слова представителей дипмиссии. Кроме того, в вербальной ноте, которую направили Вене, было указано на неприемлемость подобных высказываний. Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО, предварительно, из-за оторвавшегося тромба. Лидеры стран Запада заявили, что опечалены этой новостью, и обвинили РФ в смерти Навального. URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального в своем материале. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Посольство России в Вене назвало неприемлемым заявление президента Австрии Александера ван дер Беллена о России и руководстве страны. Комментарий венская сторона дала в связи со смертью Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В адрес МИД Австрии заявлен протест, сообщают представители посольства РФ. «В связи с допущенными федеральным президентом А. Ван дер Белленом оскорбительными высказываниями в адрес России и российского руководства посольством заявлен решительный протест МИД Австрии», — передает РИА Новости слова представителей дипмиссии. Кроме того, в вербальной ноте, которую направили Вене, было указано на неприемлемость подобных высказываний. Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО, предварительно, из-за оторвавшегося тромба. Лидеры стран Запада заявили, что опечалены этой новостью, и обвинили РФ в смерти Навального. URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального в своем материале. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов