Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День открытых дверей в ЗАГСе. Курган , загс, молодожены, флаг россии
Российское посольство в Вене заявило протест МИД Австрии после неприемлемого заявления Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Посольство России в Вене назвало неприемлемым заявление президента Австрии Александера ван дер Беллена о России и руководстве страны. Комментарий венская сторона дала в связи со смертью Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В адрес МИД Австрии заявлен протест, сообщают представители посольства РФ.

«В связи с допущенными федеральным президентом А. Ван дер Белленом оскорбительными высказываниями в адрес России и российского руководства посольством заявлен решительный протест МИД Австрии», — передает РИА Новости слова представителей дипмиссии. Кроме того, в вербальной ноте, которую направили Вене, было указано на неприемлемость подобных высказываний.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО, предварительно, из-за оторвавшегося тромба. Лидеры стран Запада заявили, что опечалены этой новостью, и обвинили РФ в смерти Навального. URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального в своем материале.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство России в Вене назвало неприемлемым заявление президента Австрии Александера ван дер Беллена о России и руководстве страны. Комментарий венская сторона дала в связи со смертью Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В адрес МИД Австрии заявлен протест, сообщают представители посольства РФ. «В связи с допущенными федеральным президентом А. Ван дер Белленом оскорбительными высказываниями в адрес России и российского руководства посольством заявлен решительный протест МИД Австрии», — передает РИА Новости слова представителей дипмиссии. Кроме того, в вербальной ноте, которую направили Вене, было указано на неприемлемость подобных высказываний. Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО, предварительно, из-за оторвавшегося тромба. Лидеры стран Запада заявили, что опечалены этой новостью, и обвинили РФ в смерти Навального. URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального в своем материале. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...