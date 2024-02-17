Зеленский забился в истерике из-за превосходства армии РФ над ВСУ

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Зеленский заявил в Мюнхене о «несправедливом» превосходстве ВС РФ над ВСУ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ. Свое недовольство он выразил на Мюнхенской конференции.

«Этот [конфликт с Россией] в целом несправедлив», — заявил Зеленский. По его мнению, ситуация оказалась несправедлива с точки зрения преимущества. «Если у тебя артиллерия [дальностью] до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ», — возмутился он. Таким образом он признал преимущество ВС России над ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко задался вопросом, кто руководит Украиной. Об этом он начал думать после заявления Зеленского о замене правительственного аппарата в стране.

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ. Свое недовольство он выразил на Мюнхенской конференции. «Этот [конфликт с Россией] в целом несправедлив», — заявил Зеленский. По его мнению, ситуация оказалась несправедлива с точки зрения преимущества. «Если у тебя артиллерия [дальностью] до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ», — возмутился он. Таким образом он признал преимущество ВС России над ВСУ. Ранее депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко задался вопросом, кто руководит Украиной. Об этом он начал думать после заявления Зеленского о замене правительственного аппарата в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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